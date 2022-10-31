Всех тех, кого не заденет отключение света, просят экономно использовать электроэнергию.

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба предупредил жителей о длительном отсутствии электроэнергии из-за вражеских атак.

Об этом он написал в своем Telegram.

"Жители Киевской области! Из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий. Также в регионе вводятся экстренные отключения электроэнергии! Подготовьтесь к длительному отсутствию электричества", - отметил он.

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Кулеба также призвал всех тех, кого не заденет отключение света, экономно использовать электроэнергию.

"Всех, к кому не применяются отключения света, призываю экономно использовать электроэнергию", - обратился он.

Кулеба сообщил, что по предварительной информации, в результате вражеских атак по области есть один пострадавший. Информация уточняется. Также есть разрушения частных зданий.

Также было сообщено, что утренние удары по Киевщине повлияли на водо- и энергоснабжение столицы и в отдельных районах города уже есть перебои.

Ракетные обстрелы Киевщины: что известно

Утром в одной из громад Киевщины были зафиксированы ракетные прилеты от российских оккупантов. В результате ракетного обстрела есть разрушения и пострадавшие.

В результате ударов российских террористов по объектам критической инфраструктуры Киева часть столицы обесточена.

Из-за массированных российских ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры Украины в ДТЭК предупреждают об аварийных отключениях электроэнергии.