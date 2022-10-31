Городской голова Кличко сообщил, что в некоторых районах города нет водоснабжения.

В результате ударов российских террористов по объектам критической инфраструктуры Киева часть столицы обесточена.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

"В некоторых районах нет водоснабжения. Все службы работают", - отметил Кличко.

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Позже Кличко сообщил, что энергетики работают над тем, чтобы восстановить электроснабжение после повреждения энергообъекта, питающего около 350 тыс. квартир в Киеве.

"Специалисты ДТЭК, НЭК "Укрэнерго", вместе с другими экстренными службами и органами власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - добавил он.

Об отключении электроэнергии в столице сообщили в ДТЭК. Киевские электросети. Так, сегодня 31 октября в результате обстрела РФ был поврежден объект энергетической инфраструктуры в столице.

"Из-за этого в столице происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока актуальны. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Украинцев призвали экономить электроэнергию.

Ракетный удар 31 октября: что известно

Российские войска утром 31 октября нанесли массированный удар по территории Украины. Пострадали объекты в ряде регионов, в частности, Киев, Харьков, Запорожье и др.

Из-за массированных российских ракетных ударах по объектам критической инфраструктуры Украины в ДТЭК предупреждают об аварийных отключениях электроэнергии.

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