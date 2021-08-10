Киевское метро 10 августа может работать по-другому.

Киевский метрополитен предупредил, что во вторник, 10 августа, в столице из-за футбольного матча между донецким "Шахтером" и бельгийским "Генком" возможны ограничения в работе.

Перед началом матча и после завершения игры возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", говорится в Telegram-канале столичной подземки.

В метрополитене подчеркнули, что ограничения могут быть введены, чтобы на платформах не было массового скопления пассажиров.

Напомним, в Киеве 10 августа на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский" в рамках 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов пройдет ответный матч "Шахтер" – "Генк". Начало игры запланировано в 20.30.

Автор: Таня Поляковская