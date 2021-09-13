В случае отказа давать взятки, таможенники угрожали бизнесменам искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления.

Служба безопасности Украины прекратила функционирование коррупционной схемы, организованной должностными лицами таможенного поста "Яворов" Львовской таможни.

Как рассказали в СБУ, фигуранты производства систематически требовали и получали неправомерную выгоду от предпринимателей за содействие в беспрепятственном таможенном оформлении товаров, которые ввозились в Украину.

В случае отказа, таможенники угрожали бизнесменам искусственными препятствиями и затягиванием процесса оформления.

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Отмечается, что в рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ задокументировали многочисленные факты получения взяток на таможне.

По предварительной информации, из-за коррупционной схемы фигурантов только с июля этого года государственный бюджет недополучил 2,7 млн грн.

Сейчас двум должностным лицам объявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность других должностных лиц таможенного поста к коррупционной деятельности.

Подозреваемым грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность других должностных лиц таможенного поста к коррупционной деятельности.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине была проведена "digital-революция" по цифровизации ряда государственных услуг. По его словам, цифровая трансформация является инструментом преодоления коррупции в Украине, поскольку компьютер не имеет друзей или кумовьев и не берет взяток даже в биткоинах.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что коррупция съедает Украину изнутри и подрывает демократию. По его словам, реформам и борьбе с коррупцией в Украине мешают Россия, олигархи и влиятельные лица, которые преследуют собственные интересы.

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Автор: Светлана Макринская