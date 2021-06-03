Совет национальной безопасности и обороны будет определять, кто в Украине является олигархом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится во внесенном накануне в Верховную Раду президентом Владимиром Зеленским законопроекте «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» (регистрационный номер 5599).
Кто будет определять олигархов в Украине
Согласно законопроекту, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархом), принимается Советом национальной безопасности и обороны на основании представления правительства, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и является обязательным к исполнению.
Кого в Украине будут считать олигархами
- Согласно законопроекту, олигархом, то есть лицом, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни, является физическое лицо, которое одновременно отвечает по меньшей мере трем из следующих признаков:
- участвует в политической жизни;
- может влиять на средства массовой информации;
- является конечным бенефициарным владельцем (контроллером) субъекта хозяйствования, в день вступления в силу этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке в соответствии с законом «О защите экономической конкуренции» и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;
- подтвержденная стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых он является) превышает 1 млн прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.
- Также отмечается, что расчет стоимости активов, осуществляется совокупно с размером активов лица и субъектов хозяйствования, где оно выступает бенефициаром. При расчете стоимости таких активов не учитываются активы, принадлежащие лицу в средствах массовой информации.
- Предусмотрено создание реестра олигархов.
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Ограничения для украинских олигархов
Лицам, которые включены в реестр, запрещается: осуществлять взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий в соответствии с законом "О политических партиях в Украине"; быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.
Лица, включенные в реестр, обязаны подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в порядке, установленном законом "О предотвращении коррупции".
Также предусмотрено, что в случае контакта публичного служащего с олигархом, или его представителем такой служащий обязан подать декларацию о контактах. Определяется, когда не подается декларация о контактах, например, когда это произошло на официальных мероприятиях, ход которых отображается в режиме прямой трансляции по радио, телевидению или через Интернет в режиме, доступном для массового восприятия, а также на судебных заседаниях.
Ранее Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что 13 человек подпадают под действие будущего закона о статусе олигарха в Украине.
Законопроект Зеленского об олигархах
Как сообщал УНИАН, 2 июня президент Зеленский подал в Верховную Раду законопроект о ликвидации олигархической системы в Украине. Документ обозначен как неотложный для рассмотрения.
В пресс-службе главы государства отметили, что этот законопроект определяет круг этих лиц, подпадающих под определение олигарха, и устанавливает правила их прозрачных взаимоотношений с представителями власти.
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