Во время удара братья-наводчики находились в Белгородской области.

Следователи устанавливают факты возможной причастности жителей села Гроза Харьковской области к наведению ракетного удара, в результате которого погибли уже 56 человек. Об этом в эфире телемарафона заявил руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков.

Он отметил, что братья Владимир и Дмитрий Мамоны, которых подозревают в наведении удара по кафе, где проходили поминки по погибшему военному, до трагедии общались с местными жителями.

"Сейчас следователями устанавливается круг лиц, с которыми они общались, для проверки причастности местных жителей к ракетному удару, во время которого эти два человека (братья Мамоны – УНИАН) находились на территории Белгородской области (РФ). Информацию о месте проведения поминального обеда, а также о количестве лиц, которые будут там присутствовать, они получили от местных жителей или от людей, которые в то время находились в этом населенном пункте", - отметил Фильчаков.

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Руководитель прокуратуры рассказал, что, по данным следствия, ракета по Грозе была выпущена с территории Белгородской области. Он напомнил, что в результате ракетного удара погибли уже 56 гражданских, еще пятеро ранены.

"Погиб 8-летний мальчик, большинство пострадавших от этого ракетного удара - женщины, жительницы этого населенного пункта", - добавил руководитель харьковской прокуратуры.

По его данным, сейчас еще три человека считаются без вести пропавшими – две женщины и мужчина.

"Есть основания полагать, что по результатам проведения судебных молекулярно-генетических экспертиз, количество погибших, к сожалению, увеличится", - сказал Фильчаков.

Он отметил, что сегодня старшему из братьев – Владимиру Мамону – объявлено заочное подозрение по факту государственной измены, а также за пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса Украины.

"Что касается его младшего брата (речь идет о Дмитрии Мамоне – УНИАН), то ему инкриминируют государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Его действия, возможно, в дальнейшем будут также квалифицированы как пособничество в совершении нарушений законов и обычаев войны, соединенных с умышленным убийством", - добавил Фильчаков.

Кровавый ракетный удар по селу Гроза Харьковской области

5 октября российские оккупанты нанесли ракетный удар по селу Гроза Харьковской области, попав в кафе и магазин, расположенные в одном здании. Во время атаки в кафе и возле него находились около 60 человек, которые пришли на поминальный обед за погибшим военным. Сейчас известно о 56 погибших.

11 октября СБУ сообщила об установлении лиц двух предателей, которые навели удар на Грозу. Ими оказались бывшие жители села - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Во время оккупации региона они перешли на сторону захватчиков, а после освобождения региона бежали в РФ и продолжили работать на врага. В частности, предатели выспрашивали у местных жителей информацию о запланированном перезахоронении погибшего воина в Грозе.

В селе отмечают, что вся семья Мамонов была коллаборантами. Старшего из братьев Владимира Мамона хорошо помнят из-за его ужасных поступков во время оккупации, он издевался над местными.

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