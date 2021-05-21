По словам журналиста, ему не объяснили причины увольнения и не выплатили обещанное.

Украинский журналист и телеведущий Николай Вересень заявил о незаконном увольнении с канала «Прямой». По его словам, его уволили «без объяснений причин и окончательного расчета с ним». Он планирует обратиться в суд.

Об этом пишет «Детектор Медиа» со ссылкой на него.

По словам Вересня, об окончательном решении по увольнению он узнал вчера, 20 мая.

«2 марта меня попросила зайти Светлана Орловская (генеральный продюсер «Прямого») и сказала, что я уволен. И я был ужасно удивлен, потому что никаких замечаний, никакого выговора «с занесением в учетную карточку комсомольца» не было. Я коллекционер – коллекционирую уходы с работы. Такого не было никогда, и я никогда о таком не слышал, чтобы вот так, сегодня на сегодня: «ты идешь – все». Никто другой мне также не объяснил причины моего увольнения», – рассказал Вересень.

По его словам, чуть позже его друзья, которые имеют отношение к политическому руководству канала, сказали журналисту, что ситуацию с увольнением пытался изменить собственник «Прямого» Петр Порошенко: «Порошенко приказал оставить все как есть – не трогать меня, и дал поручение урегулировать ситуацию Святославу Цеголко».

Читайте такжеВедущего сентября уволили из-за вылитой воды на голову политолога в прямом эфиреВ итоге решение вопроса перенеслось на середину апреля, затем на начало мая и еще дальше.

Телеведущий добавил, что генеральный директор «Прямого» Владимир Сташевский сказал, что ему будет выплачена зарплата за три месяца. Но, по словам Вересня, он получил зарплату всего за два месяца.

«Я понял, что и здесь обманули. Вся конструкция с увольнением держится на лжи... У меня, слава Богу, есть имя, но какое количество людей в журналистике просто так выгоняют с работы только потому, что кому-то что-то не понравилось? Поэтому я всех призываю: подписывайте правильные контракты, боритесь за себя, побеждайте», – сказал журналист.

Он серьезно настроен судиться, однако пока еще не решил, на кого именно будет подавать в суд.

Микола Вересень: что о нем известно

Украинский журналист, общественный и политический деятель, актер, известный как ведущий программы «Табу» на канале 1+1.

C 2015 – ведущий на «Радио Вести».

С 22 мая 2017 года по 5 августа 2017 года – ведущий ток-шоу на телеканале NewsOne.

С 2017 – ведущий на телеканале «Прямой».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц