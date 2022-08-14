Украинские цвета на улицах Херсона / фото: Телеграм-канал "ХХ"

В Херсоне активисты Движения сопротивления "Жовта стрічка" продолжают проукраинскую деятельность, несмотря на оккупацию и усиление репрессий.

Новую порцию фото с успешной работой патриотов выложил местный Телеграм-канал.

"Активисты Жовтої стрічки кошмарят оккупантов, и показывают, что им здесь не рады! Местные жители смело сопротивляются ежедневно рашистам! Херсонщина ждет ВСУ!", - говорится в сообщении.

На улицах оккупированного города появляется все больше цветов украинского флага: активисты наносят их на здания, электроопоры, деревья.

Фото херсон3 14 августа 2022
Фото херсон3 14 августа 2022
Фото херсон3 14 августа 2022
Фото херсон3 14 августа 2022
Фото херсон3 14 августа 2022
Фото херсон3 14 августа 2022
Фото херсон3 14 августа 2022
Фото херсон3 14 августа 2022

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россияне планируют 11 сентября.

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