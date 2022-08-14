На улицах оккупированного города становится все больше патриотической украинской символики.

В Херсоне активисты Движения сопротивления "Жовта стрічка" продолжают проукраинскую деятельность, несмотря на оккупацию и усиление репрессий.

Новую порцию фото с успешной работой патриотов выложил местный Телеграм-канал.

"Активисты Жовтої стрічки кошмарят оккупантов, и показывают, что им здесь не рады! Местные жители смело сопротивляются ежедневно рашистам! Херсонщина ждет ВСУ!", - говорится в сообщении.

На улицах оккупированного города появляется все больше цветов украинского флага: активисты наносят их на здания, электроопоры, деревья.

Напомним, Херсон и часть области длительное время находятся под российской оккупацией. Агрессор периодически заявляет о намерении провести там "референдум", а также проводит репрессии против мирного населения. В то же время жители города и области пытаются противостоять российским военным, всячески намекая, что им там не рады.

Оккупанты определились с датой проведения фейковых референдумов на временно оккупированной части Запорожской и Херсонской областей. Украсть украинскую территорию россияне планируют 11 сентября.

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