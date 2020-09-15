Иудеи из разных стран не оставляют попыток попасть в Украину.

Несмотря на ограничение въезда, несколько сотен хасидов с вечера 14 сентября пытаются попасть в Украину через пункт пропуска «Новые Яриловичи», что на границе с Беларусью в Черниговской области.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины по состоянию на утро 15 сентября они не оставляют попыток и продолжают находиться на территории сопредельного государства между украинским и белорусским пунктам пропуска.

Отмечается, что председатель ГПСУ Сергей Дейнеко встретился с представителями иностранных граждан и доказал требования решения правительства о запрете въезда иностранцев с 28 сентября.

«В настоящее время на границе с Республикой Беларусь находятся необходимые резервы ГПСУ. Кроме того, четко организовано взаимодействие с подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии Украины, которые также направили до границы группы правоохранителей, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям», – отметили в ГПСУ.

Как передает ТСН, хасиды заблокировали пункт пропуска.

«Иудеи из разных стран направлялись в Умань отмечать свой Новый год - Рош а-Шана. Празднование начинается в эту пятницу, но украинское правительство еще в августе ограничило въезд в страну иностранцев из-за пандемии коронавируса, поэтому перейти границу хасидам не удалось. Они заняли всю проезжую часть перед пунктом пропуска. Вернуться верующих не уговорил даже глава пограничной службы. Под вечер им принесли поесть. Гостинцы хасиды встретили песнями и танцами, но покидать пограничную зону пока не собираются», – говорится в сообщении.

Почему хасиды едут в Умань

В городе находится могила цадика (праведника) Нахмана, основателя так называемой брацлавского течения хасидизма, - одна из самых почитаемых святынь и место паломничества для представителей этого течения.

Паломники верят, что тот, кто встретит новый год на могиле в Умани, весь год будет счастливым.

В 2019 для встречи 5780-го иудейского нового года (Рош а-Шана) в Умань прибыло более 30 тысяч паломников.

В этом году празднование запланировано на 18 сентября.

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Автор: Катерина Шварц