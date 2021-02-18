Тризуб имеет древние корни, однако до сих пор нет единого мнения относительно происхождения и толкования данного знака.

Государственный герб Украины – один из трех официальных символов, кроме флага и гимна. Он представляет определенную страну как суверенное независимое государство, является официальной эмблемой, которая изображается на официальных документах, печатях, деньгах.

Каким является Государственный герб Украины

Читайте такжеКонституция Украины: полный текст Основного законаГосударственный герб состоит из Малого и Большого гербов. Малым Государственным гербом, согласно Конституции Украины, является золотой тризуб на синем щите, утвержденный Верховной Радой Украины 19 февраля 1992 года.

Большой Герб Украины некоторое время находился на стадии разработки. В итоге в конце 2020 года был определен лучший его эскиз. В случае утверждения большой Государственный герб Украины будет применяться в узкой "сфере", основным же останется малый Государственный герб Украины.

Государственный герб Украины: история символа

Тризуб является давним символом, который встречался на нашей территории с древнейших времен. Его давнейшее изображение, найденное археологами, датируется X веком. Изображение трезубца археологи находят на монетах, посуде, печатях, которыми скреплялись международные договоры, заключенные Киевской Русью.

Именно тризуб стал наследным геральдическим знаком для потомков князя Владимира Великого. Сам же князь киевский Владимир Святославович чеканил его на монетах, где с одной стороны изображался портрет правителя, а с другой – тризуб.

Традиция использования тризуба в качестве герба ведет свое начало с 1918 года, когда он стал государственным гербом Украинской Народной Республики.

В ХХ веке тризуб в качестве символа представлял различные политические организации. Так, на эмблеме Организации украинских националистов был тризуб с мечом на месте среднего "зуба". А в Украинской повстанческой армии тризуб изображался на наградах и бофонах (денежные знаки), а также появлялся в печатных изданиях и на плакатах.

Таким образом, став Государственным гербом современной Украины, тризуб символизирует непрерывность и преемственность традиций нашей территории.

Государственный герб Украины - что означает тризуб

В настоящее время существует много различных гипотез относительно происхождения и значения тризуба, однако ни одна из них не дает полной и исчерпывающей трактовки.

Читайте такжеДень родного языка 2021: история возникновения, когда и как празднуют в УкраинеСреди версий толкования есть, в частности, то, что это древний религиозный знак, трезубец, подсвечник-трикирий, сокол, якорь, ржаной колос, лук со стрелой, корона, триединая жертва во имя победы жизни над смертью, верхушка скипетра византийского или скифского царя. Есть также гипотеза, что это знак триединства мира и сочетание символов распространенных когда-то культов солнца и якоря.

Некоторые пытаются толковать тризуб как монограмму, считая, что это первые буквы имени Владимир. А кто-то видит в нем зашифрованное слово "Воля".

Следовательно, тризуб продолжает манить и побуждать к поискам истины, понимания тайн предков и того, что же означает этот древний символ.

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Автор: УНИАН