В МКИП недовольны решением коллектива музыкальной академии.

Коллектив Национальной музыкальной академии Украины на собрании проголосовал против того, чтобы убрать имя русского композитора Петра Чайковского из названия учреждения.

Как подчеркнул министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, таким образом коллектив Киевской консерватории проигнорировал рекомендации профильного комитета ВРУ и Экспертного Совета по вопросам преодоления последствий русификации и тоталитаризма при МКИП.

Кроме этого, коллективом не были учтены рекомендации Украинского института национальной памяти относительно Чайковского.

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"И это в то время, когда все наши театры отказались исполнять Чайковского", – акцентировал Ткаченко.

Министр подчеркнул, что разочарован таким решением коллектива Национальной музыкальной академии. Он акцентировал, что студенты консерватории единогласно выступают за переименование заведения, потому что "молодежи не безразлично, чье имя носит заведение, в котором они учатся".

Ткаченко выразил надежду, что коллектив консерватории изменит решение.

"Вопрос даже не в том, чье имя должно носить это заведение. Это вопрос о маркерах, которыми маркируем свои образовательное и культурное пространства. Мы разочарованы таким решением. Надеемся, что в ближайшее время коллектив вернется, чтобы наконец вынести финальное решение", – добавил он.

Переименование Киевской консерватории

Дискуссия о необходимости переименования Национальной музыкальной академии Украины продолжается уже более полугода.

В июне ученый совет Киевской консерватории проголосовал за сохранение в названии имени русского композитора. Более того, совет обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Главе Верховной Рады Руслану Стефанчуку, премьер-министру Денису Шмыгалю и министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко относительно "опасности манипулирования именем Чайковского, как имперским нарративом". В обращении отметили, что у композитора украинское происхождение.

В ответ в Министерстве культуры и информационной политики, а также Государственном агентстве Украины по вопросам искусств заявили, что обращение ученого совета нельзя считать коллективным, поскольку его поддержали 23 из 47 членов, и призвали к публичной дискуссии о переименовании Киевской консерватории.

В Украинском институте национальной памяти, органе власти по реализации государственной политики в сфере восстановления и сохранения национальной памяти, говорили о необходимости переименования консерватории. В частности, глава УИНП Антон Дробович акцентировал, что Чайковский "четко идентифицировал себя как русский композитор" и не имел прямого отношения к Киевской консерватории. Это отражено и на сайте музыкальной академии, где отмечается только то, что "знаменитый композитор часто бывал в Киеве и охотно общался со многими музыкантами" и поздравлял некоторых из них с успехами.

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