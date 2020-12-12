За 11-12 декабря столичные инспекторы благоустройства внесли 1407 предписаний и составили 283 протокола за несвоевременную уборку балансовой территории от гололеда.
Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.
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Как отметил директор Департамента городского благоустройства Алексей Кулеба, столичные инспекторы по благоустройству работают в усиленном режиме. "Несмотря на выходной, мы продолжаем мониторинг улиц на предмет выявления неочищенных ото льда участков. За сегодня инспекторы внесли 407 предписаний и составили 133 протокола», – сказал Кулеба.
Он проинформировал, что наибольшее количество неубранных участков было обнаружено в Шевченковском районе (внесено 78 предписаний), Соломенском (внесено 63 предписания) и Днепровском (внесено 45 предписаний). Наибольшее количество протоколов составили в Оболонском – 18, Подольском – 17, Днепровском, Соломенском и Голосеевском районах – по 16 протоколов.
В КГГА напомнили, что, согласно Правилам благоустройства города Киева, балансодержатели, в процессе содержания объектов благоустройства, должны убирать от снега и наледи прилегающую на 10 м территорию.
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