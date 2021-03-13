Инсталляция авторства Олега Шовенко представлена в рамках проекта городского пространства Киева “Взгляд в прошлое”, посвященного трагическим событиям, происходившим в Бабьем Яру на протяжении XX века.

В пятницу, 12 марта, Мемориальный центр Холокоста «Бабий Яр» представил в Киеве новую инсталляцию «Взгляд в прошлое», посвященную 60-й годовщине Куреневской трагедии. Артобъект авторства украинского художника Олега Шовенко расположен именно на том месте, где в марте 1961 года прорвало дамбу кирпичных заводов, после чего образовался смертоносный селевой поток, унесший жизни по меньшей мере 145 человек.

Участие в церемонии открытия памятной инсталляции приняли глава Киева Виталий Кличко, первый президент Украины Леонид Кравчук, первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, и.о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Тапанова, автор инсталляции украинский художник Олег Шовенко, известный кинорежиссер Сергей Лозница и другие общественные деятели.

"Куреневская трагедия - одна из страниц истории Киева и Украины, о которой надо знать и помнить. Ибо без понимания уроков прошлого ни одна нация не имеет будущего. Мы с вами сегодня в Бабьем яру. Это место можно назвать символом трагических страниц нашей истории. Мы все помним ... и более 100 тысяч расстрелянных невинных жертв нацизма. И жертв советской власти, погибших в результате Куреневской трагедии", - подчеркнул Кличко во вступительной речи.

Первый заместитель министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев подчеркнул, что открытие инсталляции стало возможным благодаря эффективному сотрудничеству Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр», Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр», государственной и местной власти. В свою очередь, Леонид Кравчук отметил о роли сохранения исторической памяти.

«Большевистская система замалчивала историю трагедии Бабьего Яра, Чернобыльской трагедии, Куреневскую трагедию замалчивали все. У людей не было права знать об этих событиях. Как человек, переживший очень многое, я уверен: ничто не должно быть забытым. Все должно быть оцененным, и правда должно взять вверх... я хочу поблагодарить мэра, город и всех тех, кто взялся за это большое дело – возрождать память», – отметил Кравчук.

В своем выступлении и. о. генерального директора Национального историко-мемориального заповедника «Бабий Яр» Роза Тапанова поставила под сомнение официальные данные о количестве жертв аварии и подчеркнула, что расстрелы в Бабьем Яру и Куреневская трагедия похожи попытками замолчать и стереть из памяти людей эти события со стороны тогдашней власти.

Памятная инсталляция выполнена в виде увеличенного в десять раз кирпича и состоит из более чем 100 разновидностей кирпича, изготовленных на киевских кирпичных заводах в течение последних 200 лет. Во время производства кирпича образовывалась пульпа - непригодная к использованию вода, которую сливали в основном в Бабий Яр. Вверху артобъекта в аквариуме собрано 600 литров пульпы, которые бы понадобились для создания всех кирпичей монумента. По словам автора монумента Олега Шовенко, инсталляция является напоминанием о приветственном значении бережного отношения и уважения к природе.

В кирпичную стену вмонтированы монокуляры, показывающие кадры из документального проекта "Бабий Яр. Контекст", созданного режиссером Сергеем Лозницей при поддержке Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр". По словам Лозницы, беспамятство является разрушительным не только в моральном смысле.

«Попытки закопать нежелательную историю в бетон, пульпу, мусор от строительства «новой светлой жизни» заканчиваются катастрофой. У нас, к сожалению, нет другой истории. Надо иметь мужество, смелость и политическую волю сказать правду о том, что произошло в нашем городе, в нашей стране в те трагические годы», – отметил режиссер.

Инсталляция стала частью сети объектов в городском пространстве Киева "Взгляд в прошлое", посвященных в основном трагедии Бабьего Яра. В сентябре прошлого года были открыты первые четыре объекта инсталляции на территории Бабьего Яра, а инсталляцию «Взгляд в прошлое. Дерево» открыл на проспекте Победы президент Украины Владимир Зеленский во время чествования Дня жертв Холокоста в январе этого года.

13 марта 1961 года в 8:30 мощный селевой поток прорвал дамбу, построенную для заполнения Бабьего Яра промышленными отходами, что поступали с Петровских кирпичных заводов. Огромная волна грязи и пульпы моментально затопила жилые кварталы Куреневки, Подольское трамвайное депо, стадион «Спартак» и окрестности. Только по официальным советским данным, техногенная катастрофа унесла жизни 145 человек. Некоторые исследователи называют значительно большие цифры. По альтернативным подсчетам, речь может идти о более 1500 погибших.

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Автор: УНИАН