Гнездилов хотел привлечь внимание, что не может быть так, что кто-то будет воевать всю жизнь, а кто-то вообще не будет в армии, но его поступок не повлиял на улучшение мобилизации или рекрутинга.

Нельзя в условиях полномасштабной войны ставить под сомнение существование государства, когда на самом деле государство надо спасать. Об этом военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий сказал в интервью для "Новинарни".

Аналитик объяснил, в чем заключается ошибка военнослужащего 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично пошел на самовольное оставление части (СОЧ), и таких как он.

"Представь, что войскам сообщают, что вместо закона о предельном сроке службы, вместо этого Рада принимает закон о том, что все, у кого зарплата выше определенного уровня, освобождаются от службы... Честно, даже я тогда не знаю, а как убеждать в таком случае армию продолжать воевать", - сказал Дикий.

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При этом, по мнению аналитика, Гнездилов и другие ошибаются в том, что "выдвигают абсолютно правильные претензии власти, а при том, рискуют существованием государства".

"Нельзя, в принципе, ставить понятие: у нас плохая власть - значит я не воюю за это государство. Все это базово ошибочная конструкция. Власть меняется, власть мы сами себе выбираем. Вот кого сейчас выбрали, вот так они и управляют. Выберем кого-то другого, если будет государство. То есть, государство - это постоянная институция и на кону стоит само ее существование", - подчеркнул Дикий.

Он добавил, что только во время гражданского конфликта можно говорить, пойду или не пойду воевать в поддержку за конкретного президента.

"Когда речь идет о конфликте с другой страной, которая просто хочет ликвидировать нашу страну - просто взять и стереть с карты, в этой ситуации ни в коем случае нельзя ставить знак равенства между властью и государством", - подчеркнул Дикий.

Он подчеркнул, что ключевая ошибка Гнездилова заключается в том, что выражая правильные претензии к власти, он ставит под сомнение существование самого государства. Это неправильно, потому что сегодня ключевая задача - это спасти государство. Поэтому, поступок Гнездилова несет огромный вред стране и создает огромные риски.

"Он хотел привлечь внимание к проблеме того, что это абсолютная несправедливость - получается, что кто-то одел пиксель навсегда, а кто-то другой не наденет его никогда. Во время большой войны так нельзя. Но чего он в реальности добился? Он что, добился улучшения мобилизации? Нет! Он добился улучшения рекрутинга? Нет!" - сказал Дикий.

Дикий считает, что парламенту надо немедленно принять два закона - о предельном сроке службы и о криминализации уклонения от военно учета. Отдельно аналитик сказал, что самовольное оставление частей военным влияет на боеспособность.

Инцидент с Гнездиловым - что произошло

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Гнездилов объявил, что самовольно покидает часть до установления четких сроков службы или своего 25-летия. Он объяснил это желанием донести до власти и общества необходимость демобилизации.

11 октября военнослужащему 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергею Гнездилову, который публично самовольно оставил свою часть, Печерским судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток без права на залог.

"Я за то, чтобы наконец в нашей стране ответственность была не только для военных, которые ушли в СВЧ, но и для верховного главнокомандующего, который обещал это военным. А еще для министра обороны, который также обещал. Я хочу, чтобы наконец нас услышали", - призвал боец.

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