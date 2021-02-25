В текущем году эксперты прогнозируют значимые научные открытия и дальнейшее развитие новых технологий. Речь о недавней высадке на Марсе нового ровера “Персеверанс”, подготовке к миссии NASA “Люси”, которая будет изучать троянские астероиды Юпитера, увеличении мощности базовых станций 5G, стремлении к 6G, интеграции искусственного интеллекта в “интернете вещей” с переходом к “интеллекту вещей”, суперлогистике, беспилотных автомобилях и тому подобное. Украина тоже не стоит в стороне от мировых тенденций - в столице и регионах активно внедряются инициативы smart city, которые способствуют росту эффективности городской власти и комфорта горожан. Об этом рассказал в своем новом блоге глава инициативы SmartCity.UA Юрий Назаров.

“Похоже, что 2021 год может стать годом новых технологических прорывов и открытий. Пока американцы, китайцы или немцы осваивают космос, в Украине строят “умные города” здесь, на Земле. Причем технологии цифровизации внедряют не только в столице, но и в небольших городах и общинах”, - отметил Юрий Назаров.

Эксперт отметил, что в Украине нет финансовой возможности строить умные города “с нуля”. Реализация таких проектов как Тянцзинь Эко Сити, который сооружается вблизи Китая и Сингапура, или Масдар в ОАЭ является чрезвычайно затратной и долговременной (ни один из таких городов еще не построен до конца).

“Пока что мы движемся альтернативным путем: встраиваем смарт-технологии в уже существующие города, как это делают Вена, Берлин, Копенгаген, Париж, Амстердам, Нью-Йорк, Сингапур, Токио и проч. Даже не имея больших бюджетов, уже существующий город может значительно улучшить жизнь своих граждан, внедряя точечные smart city проекты", - пояснил глава инициативы SmartCity.UA.

Юрий Назаров привел пример города Киева, где уже реализовано более 40 проектов по цифровизации, совокупное финансирование которых было в десятки раз меньше, чем в других столицах Европы. Собственные проекты smart city сегодня строят команды специалистов в Харькове, Львове, Ивано-Франковске, Запорожье, Днепре, Виннице, Полтаве, Дрогобыч, Мукачево. Основные сферы и направления трансформации в этих городах: е-демократия и управления городом, образование, медицина, экология, жилищно-коммунальное хозяйство, городская мобильность, безопасность, туризм, инвестиции и бизнес.

“Так, в Мукачево, которое по итогам 2020 года признали лучшим цифровым и мобильным городом в Украине с населением до 100 тыс. человек, в прошлом году запустили веб-портал Smart City Мукачевской территориальной общины. В Полтаве в 2020 году реализовали первую версию Poltava Smart City и продолжили работу над разработкой инструментов системы – веб-портала и приложения E-Poltava”, - говорит председатель инициативы SmartCity.UA.

Кроме того, в Виннице уже несколько лет работает автоматизированная система управления ЖКХ на облачной платформе Microsoft, доступны и другие электронные сервисы. В Днепре среди решений smart – умные остановки, на которых есть подзарядки для мобильных телефонов, Wi-Fi, информационное табло и светильники; единый электронный билет в метро и трамвае; система умных светофоров и др.

“Если в Украине, пусть и постепенно, будут появляться все новые и новые smart city решение, то футуристическое будущее мы скоро будем наблюдать не только на экранах смартфонов, но и станем его полноценными составляющими. Главное помнить, что, стремясь стать сверхсовременным, город не должен ставить перед собой задачу воплощения самых актуальных инноваций любой ценой. А это значит, что важнейшим этапом воплощения smart city является предварительный анализ ситуации, оценка потребностей и возможностей общества и реалистичная постановка целей", - подчеркнул председатель инициативы SmartCity.UA Юрий Назаров.

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Автор: УНИАН