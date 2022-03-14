В частности, запрещен вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного топлива и сжиженного газа для автомобилей.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай запретил вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного топлива и сжиженного газа для автомобилей.

Об этом сообщается в его Telegram-канале.

"Сегодня своим распоряжением от 14 марта 2022 года "О запрещении вывоза топлива" запретил субъектам хозяйствования, физическим лицам-предпринимателям, которые осуществляют торговлю топливом, вывоз с территории области бензина марки А-92 и А-95, дизельного топлива и сжиженного газа для автомобилей", - говорится в сообщении.

Контролировать соблюдение установленных ограничений на местах поручено ГУ Национальной полиции, подразделениям Вооруженных сил Украины и Национальной гвардии Украины, размещенным на территории Луганской области.

Ранее Гайдай запретил необоснованное повышение цен в условиях военного времени на товары первой необходимости, в том числе и на указанные виды топлива для автотранспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: