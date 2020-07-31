В Киевсовете объяснили, обязательно ли начинать каждое утро в школах с гимна Украины

О решении столичных депутатов стало известно накануне.

В Киевском городском совете разъяснили вчерашнее решение относительно прослушивания гимна Украины каждое утро в школах.

Об этом сообщает пресс-служба горсовета.

В КГС подчеркнули, что решение является рекомендацией. Гимн будут выполнять во время проведения торжественных мероприятий.

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"Задача этого решения – популяризировать и воспитывать у маленьких киевлян уважительное отношение и уважение к государственным символам Украины. Это будет способствовать воспитанию патриотизма среди подрастающего поколения. Аналогичное решение уже приняли в Тернополе и Виннице", - пояснил соавтор решения, депутат Киевсовета Олег Бондарчук.

В соответствии с правовым заключением Управления правового обеспечения деятельности Киевского городского совета, ни один закон Украины не предусматривает полномочий Киевсовета поручать Департаменту образования и науки обеспечивать исполнение Государственного Гимна Украины. Учитывая это, Киевсовет рекомендует столичным учебным заведениям ежедневно исполнять Гимн, но никоим образом не обязывает этого делать, заверили в КГС.

Вчера сообщалось, что школьники в Киеве каждый день будут начинать с пения гимна.

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