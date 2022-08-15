При этом отмечается, что подсчеты этой суммы базируются на данных о повреждениях по состоянию на май месяц.

На восстановление коммунальной инфраструктуры Луганской области необходимо более 7 млрд грн.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Эта сумма учитывает только восстановление централизованного газо-, водо- и электроснабжения", - уточнил он.

Как отметил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства областной военной администрации Виталий Сурай, эти приблизительные подсчеты сделаны по мере поступления информации от коммунальных аварийных служб о повреждениях на объектах критической инфраструктуры до того времени, пока каждый из населенных пунктов области не захватили россияне, то есть, по состоянию на май.

"Окончательные расчеты можно будет сделать только после деоккупации, разминирования территорий и проведения экспертизы объектов", - отметил в сообщении Гайдай.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Сергей Гайдай заявил, что в оккупированном Северодонецке россияне сносят поврежденные дома, чтобы потом снимать картинку цветущего города.

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