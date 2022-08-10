Он отметил, что оккупанты якобы обследовали все многоэтажки на наличие повреждений, но не заметили десятки умерших в собственных квартирах людей, которых никто не думает хоронить.

Российские оккупанты в Северодонецке предлагают восстановить жилье за счет собственников и выкачивают все возможные ресурсы с оккупированных территорий.

Об этом сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В частности выкачка ресурсов касается шахт, которые находятся в запущенном состоянии и за 8 лет оккупанты туда ничего не вложили.

"В так называемой "лнр" заявили, что Попасную восстанавливать не собираются. Люди на Луганщине теряют доверие к оккупантам", - отметил Гайдай.

Также он сообщил, что в Северодонецке 90% домов повреждено, 70% из них не подлежат восстановлению. Критическая инфраструктура города разрушена полностью, обещания по ее восстановлению оккупанты выполнить не могут.

Поэтому оккупанты в Северодонецке предлагают восстановить жилье за счет собственников.

"Сначала россияне все обещали отстроить быстро. За чей счет, правда, не уточняли. Говорят, что обследовали все многоэтажки на наличие повреждений и разрушений. Так внимательно осматривали, что не заметили десятки умерших в собственных квартирах людей, которых никто не думает хоронить до сих пор. Затем разрешили местным бизнесменам немного подзаработать, предлагая северодончанам купить OSB-плиты за три цены. Ими готовы были не только стены латать, но и использовать вместо стекла. За работу тоже брали немалые деньги. Да как эта древесина спасет от холодов?", - рассказал о ситуации в оккупированном городе Гайдай.

По его словам, сейчас в одной из местных школ начали принимать заявления на получение строительных материалов для восстановления жилья собственными силами.

"Хорошо, если банку краски дадут. А если кирпич? Что с ним будет делать женщина или бабушка? Она его вообще донесет домой? Один - возможно. А нужно 100, 200, кому-то еще больше. И это никого не смущает – раздадут материалы, снимут десяток сюжетов, на том и закончат", - добавил глава ОВА.

При этом Гайдай отметил, что в обмен на строительные материалы необходимо отдать несколько копий документов, которые содержат личные данные, что является очередной попыткой их собрать, чтобы провести псевдореферендум.

Глава Луганской ОВА напомнил, что есть три варианта выезда из Луганщины: пешком через Харьковщину, через Запорожскую область, через территории рф и стран Балтии.

Как сообщал УНИАН, 9 августа Сергей Гайдай рассказал, что жители Луганской области возвращаются в свои дома, только чтобы забрать вещи, поскольку оставаться в оккупированных городах невозможно. По данным Гайдая, коммуникаций в оккупированных городах нет и никто их не вернет, города утопают в мусоре и трупах, из-за чего распространяются инфекции.

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