Украинские военные признают, что российские войска все еще имеют преимущество, но на этот раз битва не будет для них такой легкой, как 7 лет назад.

Когда полковник ВВС Украины Юлий Мамчур пытался отразить российскую атаку на его базу в Крыму в 2014 году, его войска не были достаточно обеспеченными для этой миссии.

"Мы месяц были в окружении хорошо вооруженных элитных войск. У нас были только пистолеты и три пулемета, чтобы защитить авиабазу", - вспомнил украинский военный в интервью для Financial Times.

Все видели, каким горьким было состояние украинской армии семь лет назад, когда Россия захватила полуостров, а позже развязала войну на Донбассе. Солдатам не хватало бронежилетов. Они носили старые советские шлемы, не способные остановить пули. Танки и большинство бронемашин были в нерабочем состоянии из-за отсутствия запчастей и топлива.

Россия снова угрожает войной, стянув 110 тысяч солдат к восточной границе Украины и в оккупированный Крым. Но теперь у Киева есть большая и более профессиональная армия с боевым опытом, которая способна если не победить, то сопротивляться российским войскам.

Читайте такжеPolitico: Новая война в Украине вспыхнет, только если кто-то просчитается"Мы готовились к наступлению врага с 2014 года. И я хочу, чтобы агрессор понимал, что атака против Украины не будет легкой прогулкой. Это будут большие потери для всех, кто решит зайти на нашу землю без разрешения", - сказал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на этой неделе.

Российские военные намерения трудно угадать. Но аналитики, а также украинские и западные чиновники говорят, что более сильные Вооруженные Силы Украины повысят военную цену вторжения для России. И Владимиру Путину нужно это учесть, прежде чем идти на любую эскалацию. Неназванный европейский дипломат сказал изданию, что общественная поддержка такого наступления будет тоже проблемой для Кремля. Россияне хоть и поддержали аннексию Крыма, они не чувствуют такой же связи с Донбассом.

В годы перед агрессией Москвы лояльный к Кремлю президент Виктор Янукович истощал Вооруженные силы Украины, оставив их без ресурсов. Но если в 2013 году на оборонный бюджет страны выделяли 1,6% от ВВП, то в 2019-м - уже 3,4%, о чем свидетельствуют данные SIPRI. Численность войск тоже увеличилась.

Александр Данилюк, который в 2014 году был советником министра обороны Украины, а теперь работает в "Центре оборонной реформы", сказал изданию, что украинская армия сейчас насчитывает примерно 250 тысяч солдат (в SIPRI говорят о 209 тысячах). Кроме того, есть миллион резервистов, 250 тысяч из которых имеют боевой опыт. Для сравнения, в 2014 году у Украины было лишь 60 тысяч боеспособных солдат.

Украинская армия переросла из ядра подготовленных солдат, усиленных добровольческими батальонами, в более профессиональные войска, закаленные годами сражений. Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сказала, что сектор безопасности и обороны Украины "прошел немалый путь" за последние 7 лет. Она отметила прогресс в таких сферах, как оборонное планирование и военное образование.

Читайте такжеNYT: Путину лучше пойти на мирные переговоры с ЗеленскимСоюзники включая США, Канаду, Великобританию и Литву обеспечили украинские силы необходимой подготовкой. А НАТО сосредоточился на укреплении возможностей командования и контроля, а также улучшении коммуникаций.

"В 2014 году Украину застали врасплох. Военные были плохо подготовлены, плохо обеспечены, а также был высокий уровень коррупции. Одним из важных последствий тренировок является мораль. Все, что можно сделать, чтобы войска чувствовали себя более профессиональными, приведет к тому, что они будут действовать более профессионально", - сказал оборонный аналитик IISS Иоганн Мишель.

Эти усилия соответствуют широкому палану Киева достичь стандартов НАТО и, наконец, присоединиться к альянсу.

"Улучшения касаются модернизации и профессионализации Вооруженных сил, но они также ставят цель приблизиться к НАТО", - сказала исследовательница Украины из Royal United Services Institute Сара Лэйн.

Киев также много инвестировал в оружие. Советские танки и артиллерия были отремонтированы. Новое точное вооружение было разработано или куплено на Западе включая 300 противотанковых ракет Javelin, полученные от США. Ракетные системы тоже были обновлены. Два года назад Украина купила у Турции 6 ударных беспилотников Bayraktar TB2. Такие же Азербайджан использовал, чтобы одержать победу в войне в Нагорном Карабахе в прошлом году. Украина ведет переговоры о покупке еще 48 таких машин.

Использование беспилотников для разведки и ограниченных ударов - это один из способов для Киева преодолеть дефицит в ВВС. Однако, по словам Мишеля, Россия может создать проблемы с помощью технологий электронной блокировки и обороны против беспилотных аппаратов.

Киеву тоже не хватает широких возможностей ПВО и борьбы с беспилотниками. Пока ему не удалось убедить США помочь восполнить этот пробел путем обеспечения ракетными системами Patriot. По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, он сообщил в Вашингтон об "определенных потребностях" украинских Вооруженных сил. Но ответ США будет зависеть от поведения России.

Читайте такжеFinancial Times: Стягивание войск к Украине – это больше, чем попытка Кремля отвлечь внимание от бед РоссииОднако, западные союзники включая США и Великобританию обеспечивают Украину необходимыми данными разведки. И когда Москва начала в прошлом месяце стягивать свои войска к украинской границе, активность шпионских самолетов над захваченными Россией территориями оживилась.

"Это дает успокоение и разведывательные данные, а также посылает сигнал Москве о том, что мы знаем, где вы и что делаете", - сказал изданию неназванный западный военный.

Старший научный сотрудник Эстонского института внешней политики в Международном центре обороны и безопасности Джеймс Шерр предупредил, что даже самое современное оборудование не сможет решить наибольшую уязвимость в обороне Украины во времена, когда ей приходится иметь дело с "одним из мировых лидеров в ведении современной высокомобильной комбинированной маневренной войны".

"Украинские силы не подготовлены для такого и не получают необходимых ресурсов", - сказал он.

Данилюк признал, что Россия обладает достаточной военной силой, чтобы начать массивную агрессию и захватить территории, которые позволят ей возобновить поставки воды в Крым.

"Но готовы ли они заплатить за это цену?"- сказал он.

"На этот раз это не будет легкой прогулочкой для России. Будут десятки тысяч потерь", - сказал Мамчур, который сейчас в резерве и готов снова отправиться на военную службу.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия взимает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым по Крымскому мосту.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области на востоке Украины.

В Пентагоне отреагировали на стягивание войск РФ к границе с Украиной. Там заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

Также США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной.

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Перевод: Лесь Дымань