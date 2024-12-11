Россия использует перерыв для перегруппировки и подготовки, считает защитник.

Сейчас не все украинцы понимают, как может выглядеть перемирие между Украиной и РФ. Такое мнение в интервью для "LIGA.net" высказал Максим Жорин, военный, заместитель командира 3 ОШБ, майор ВСУ.

"Видимо, большинство себе рисует картину 2015 года, когда был приказ на мир, который никогда не происходил... То, как планируют сейчас - мне непонятно. Как практически будет воплощено это перемирие", - сказал Жорин.

Он добавил, что теоретически организовать определенное затишье на фронте возможно. Но только в том случае, если США найдут рычаги влияния на Россию.

Видео дня

"Те на время уменьшат динамику. Потому что для россиян сейчас перерыв не помешал бы из-за всех потерь, которые они несут. Несмотря на то, что они продвигаются, на те успехи на поле боя. Однако потери, которые они несут - они огромны. И поэтому любой перерыв, который теоретически будет - россияне его сразу начнут использовать для перегруппировки и своей подготовки", - добавил Жорин.

В то же время, говорит военный, далеко не факт, что Украина также с пользой использует это время. Кроме того, он добавил, что разговоры о возможном перемирии влияют на состояние военных и их семей. Жорин отметил:

"И последствия свои это будет иметь. Поэтому переговоры на сегодня - они интересны россиянам. И я уверен, что россияне в частности прилагают руку к тому, чтобы у нас эта дискуссия возникала. Которая заставляла нас внутренне через эту дискуссию к рассмотрению такого вопроса как перемирие. Нам сегодня сконцентрироваться надо не на том, как примириться, как дождаться. А на том, чтобы сделать изменения внутри, чтобы воевать и вести оборону значительно эффективнее. А это можно сделать".

Мирные переговоры между Украиной и РФ

Ранее ряд западных политиков заявили о возможных мирных переговорах между Украиной и РФ. В частности, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, переговоры могут начаться уже этой зимой.

Зато западные СМИ отмечают изменение риторики Украины относительно возможных мирных переговоров. В частности, по мнению журналистов The Wall Street Journal, об этом сигнализируют последние заявления Владимира Зеленского.

О возможных мирных переговорах намекают и в Москве. В частности, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Россия якобы "приблизилась к достижению цели" в так называемой "СВО".

Вас также могут заинтересовать новости: