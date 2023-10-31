"Мы посетим прифронтовые госпитали и воинские части Покровска, Краматорска, Славянска и Приволья, которые сегодня встали на борьбу за жизнь, свободу и независимость. Эта помощь - это наша поддержка врачей и военных, которым мы благодарны за их тяжелый труд в это выдающееся для страны время, время борьбы за свободное и независимое будущее", - отметила президент фонда Алла Ландар.

В одну из больниц Покровска передаем автомобиль скорой медицинской помощи, оснащенный электрокардиографом, портативным электрическим аспиратором, шприцевым инфузоматом, ручным тонометром давления, инструментом для извлечения и иммобилизации позвоночника, реанимационным дефибриллятором электрического импульса, кислородным аппаратом с дозатором, нейлоновыми четырехугольными кислородными подушками, комплектом Hersill Eguipos Medical, который поможет врачам спасти еще больше жизней - и военных, и гражданских.

"Благодаря нашим европейским партнерам компании из Германии - Listan GmbH и компании Medusa мы приобрели для прифронтовых госпиталей востока Украины необходимое дорогостоящее медицинское оборудование. ОО "Киевский городской Комитет спасения бизнеса" в лице руководителя Петренко Татьяны вместе с предпринимателями г. Киева приобрели и передали на Донетчину наборы для внутрикостного доступа NIO+, которые позволяют в считанные секунды обеспечить внутрикостный доступ на периферии - большеберцовой или плечевой кости, что предоставляет возможность на первых секундах ранения спасать жизни. Семья Чефранова Андрея Борисовича, семья Дениса Лазурко, семья Тимура Ткаченко также присоединились к приобретению жизненно необходимых наборов для внутрикостного доступа NIO+.

Участники благотворительного фонда с Киевским областным советом подготовили и оборудовали автомобиль скорой медицинской помощи, который будет спасать жизни граждан и наших защитников. Системно оказывает помощь на прифронтовые госпитали Киевская городская больница №1. Благотворительный фонд "Мирный город" передал на восток Украины бронежилеты, которые будут защищать жизнь наших медиков во время спасения других. Благотворительный фонд "Жизнь" предоставил большое количество продуктов питания. Мы благодарим вас всех за помощь, которую вы оказали, за вашу жертвенность и совместную работу на победу Украины! Мы передаем вам слова благодарности от медиков Донетчины - ваша поддержка просто бесценна!" - сообщила президент фонда Алла Ландар.

Обязаны нашим мощным партнерам ООО "ХАРВИНД", которое занимается вопросами системного оснащения медучреждений медицинским оборудованием и с 2022 года помогает обеспечивать прифронтовые госпитали необходимым медицинским оборудованием. Искренне благодарим Вас за поддержку и направленную помощь, которая спасает самое ценное — жизнь", - отметил Владислав Ландар.

"Без боли невозможно смотреть на раненых в результате обстрелов мирных жителей, военных с тяжелыми травмами и медиков, которые несут на своих плечах колоссальный объем ответственности за каждого пациента. Поток раненых здесь не останавливается, и каждая минута - это спасенная жизнь. Поэтому фонд "Велич Життя" продолжает оказывать госпиталям эффективную помощь — медицинское оборудование, запас медикаментов и расходных материалов. Уверена, что медицинское оборудование и медицинский груз, который мы передаем, помогут врачам спасти еще больше жизней, помочь каждому, кто сюда попадает. Держим фронт вместе, спася одну жизнь, спасем целый мир", - рассказала Алла Ландар.

"Защитники - наши герои! И каждый их день - это подвиг. Они оставляют свой дом, своих родных, для того, чтобы Украина жила как независимое, сильное и непобедимое государство. Гордимся всеми! И благодарим Вас - за ваше мужество!"