Ф-поддержка нескорушимых животных: стартовала обновленная миссия по помощи четырехлапым

Ритейлер Фокстрот и благотворительный фонд Happy Paw снова объединились в социальной инициативе для помощи животным. На этот раз миссия направлена в приюты из прифронтовых регионов, где живут несокрушимые пушистые жители.

В мае 2023 года омникальный ритейлер Фокстрот вместе с благотворительным фондом Happy Paw объявил о запуске обновленной программы помощи беспризорным животным, пострадавшим из-за полномасштабной войны россии в Украине. Программа является продолжением уже известной многим акции "Ф-поддержка вынужденно перемещенных животных".

В этом году внимание будет сосредоточено на сборе средств для организации помощи приютам именно в прифронтовой линии. В частности, благотворители будут заниматься маленькими хвостиками в приютах Донецкой, Запорожской, Сумской, Харьковской, Николаевской областей.

"Последствия от полномасштабной войны – повсюду. Тысячи беззащитных и безмолвных животных до сих пор находятся в приютах вблизи линии столкновения с врагом. Не у всех приютов есть возможность эвакуироваться, однако им можно передать помощь в виде корма, лекарств, воды. "Ф-поддержка несокрушимых животных" – это возможность не только обеспечить всем необходимым приюты, но и рассказать их истории, показать повседневную жизнь заведений, чтобы привлечь внимание общества к обостренной проблеме бездомных животных и предотвратить ухудшение ситуации", – комментирует Людмила Енжеевская, куратор фонда Happy Paw.

Ежеквартально организаторы определяют один из регионов для аккумуляции средств помощи, а ежемесячно – один приют, чьи потребности будут закрывать.

Сбор стартовал с помощью животных Донецкого региона, а именно приютов в Славянске, Доброполье и Мирнограде. Под опекой этих приютов ежедневно находится более 730 кошек и собак и, к сожалению, эта цифра ежедневно увеличивается.

"Мы берем пример наших воинов, которые не только защищают нас от врага, но и беспокоятся о беспризорных животных даже на передовой. Наше многолетнее сотрудничество с благотворительным фондом Happy Paw помогает тем, кто не может позаботиться о себе – это одинокие собаки и кошки. Мы уверены, что следует продолжить нашу общую благотворительную миссию и оказать поддержку там, где ее ждут больше всего. Верим, что каждая несокрушимая лапка почувствует ладонь Ф-поддержки!", – отметил маркетинг директор Фокстрот Олег Никольский.

Каждый может присоединиться к миссии 2.0 "Ф-поддержка несокрушимых животных". Все собранные средства (с 30 апреля 2024 по 31 марта 2025) будут направлены на закупку лекарств, корма, будок, оказание медицинской помощи и обеспечение других нужд хвостиков в приютах в прифронтовых регионах.

Отметим, что на втором году полномасштабной войны ритейлер вместе с украинцами успешно реализовал масштабную программу "Ф-поддержка" вынужденно перемещенных животных.

В течение 16 месяцев 2022-23 годов силами неравнодушных сердец собрано и перечислено на нужды эвакуированных хвостиков 1,1 млн. гривен. Это дало возможность накормить, вылечить и сделать счастливыми 9973 пушистиков из 48 приютов Донецкой, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской и др., для которых было закуплено почти 20 тонн пищи и 5860 медицинских препаратов.