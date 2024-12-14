Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Украина договаривается с европейскими странами о подготовке бригад стратегического резерва.
"Отдельное внимание уделили подготовке бригад стратегического резерва. С рядом европейских стран уже ведем переговоры об оснащении и подготовке наших подразделений. Ожидаем координационную роль ЕС в ускорении этих договоренностей", - написал он в Facebook после встречи в Киеве с комиссаром ЕС по вопросам обороны и космоса Андрюсом Кубилюсом.
По словам министра, Украина хочет обеспечить военных всем необходимым для приближения справедливого мира. В частности, Киев хочет, чтобы в следующем году сотрудничество с каждым партнером стало еще более эффективным. Для этого начат анализ поддержки, которую Украина получала в предыдущие годы.
Как добавил Умеров, среди направлений работы, в частности, использование доходов от замороженных российских активов для поддержки Украины. Также хотят расширить тренировочную миссию EUMAM для подготовки украинских военных и инвестиции в ВПК Украины для усиления отечественного производства.
Подготовка украинских военных - последние новости
Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко Уже сообщил, что уже в следующем году все мужчины в возрасте от 18 до 25 лет пройдут базовую военную подготовку.
Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что в учебных центрах для мобилизованных теперь больше практической подготовки и новых программ с учетом тактики оккупантов на фронте.