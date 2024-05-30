Детективы опасаются, что фигурант резонансного дела может сбежать за границу.

Суд вновь отправил под стражу экс-начальника Одесского военкомата Евгения Борисова с возможностью внесения залога 140 млн гривен. Как сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, суд избрал бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Говорится, что работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве 28 мая на выходе из СИЗО после того, как за него был внесен залог в сумме 12 млн гривень по предварительному обвинению.

"Работники бюро получили информацию, что после уплаты залога фигурант планировал выйти из следственного изолятора и скрываться от следствия, в частности выехать за границу", - отметили там.

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Ему было сообщено о новом подозрении в организации легализации незаконных доходов (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 УК Украины).

Как уточнили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Южного региона, суд избрал бывшему начальнику Одесского областного ТЦК и СП меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 140 млн гривень.

По данным следствия, подозреваемый за время пребывания в должности приобрел, владел, использовал и распоряжался имуществом стоимостью более 142 млн грн, которое было получено преступным путем.

Кроме того, 29 мая 2024 года в суд направлено обвинительное заключение по первому факту незаконного обогащения Борисова. В частности, это установленные факты о приобретении членами семьи фигуранта дорогостоящих автомобилей с последующим перемещением за границу, а также приобретение элитной недвижимости за рубежом, всего на сумму более 190 миллионов гривен.

"Установлено, что полковник, находясь в должности начальника Одесского ОТЦК и СП, в период с февраля 2022 года по апрель 2023 года, приобрел активы стоимостью 142 млн 927 тыс. грн, что более чем на шесть тысяч пятьсот необлагаемых минимумов доходов граждан превышает его законные доходы", - сообщили в прокуратуре.

Уточняется, что разница между стоимостью приобретенных активов и законными доходами фигуранта и членов семьи Борисова составляет более 140 миллионов гривень. Происхождение этих средств не подтверждается никакими документами.

Дело Борисова: что известно

Весной 2023 года стало известно, что семья главы Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова приобрела недвижимость в Испании во время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Стоимость имения, зарегистрированного на мать фигуранта, составляет несколько миллионов евро, а у его жены - офисное помещение за рубежом и тому подобное. ГБР задержало Борисова в июле прошлого года, а суд поместил его под стражу. В том же месяце подозреваемый был уволен с военной службы.

Суд наложил арест на имущество, деньги и банковские счета экс-военкома и его семьи. Речь шла о земельных участках общей площадью более 2 га в Одесской области, двух домах в Одессе (общая площадь более 420 кв. м), домовладении площадью 78,5 га, двух квартирах и 1/3 квартиры. Кроме того, арестованы шесть автомобилей - Toyota Land Cruiser (2023 года выпуска), Mercedes-Benz G 63 AMG (2022), Mercedes-Benz EQV (2022), Mercedes-Benz GLE 400 (2021), Porsche Macan GTS (2016) и Audi A6 (1999 года выпуска).

Впоследствии Государственное бюро расследований совместно с полицией Испании провело обыски на объектах недвижимости Борисова - его виллу и офис в городе Марбелья провинции Малага арестовали. В ведомстве отметили, что в ходе расследования производства по фактам незаконного обогащения мужчины, установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания.

В частности, в декабре 2022 года приобретен дом стоимостью более 4 млн евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м. Эта недвижимость числится за матерью Борисова. Также в феврале 2023 года он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро, общей площадью 223,9 кв. м.

28 мая 2024 года ГБР повторно задержало Борисова после внесения за него залога в размере 12 млн гривень. Тогда же ему объявили новое подозрение - в организации легализации незаконных доходов на сумму более 142 млн гривен.

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