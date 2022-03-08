Уже 13-й день россия ведет полномасштабную циничную войну против Украины.

Международный женский день, отмечаемый в россии 8 марта, всегда был один из самых любимых и массово отмечаемых праздников. В этот день российские мужчины обыденно искали и ищут возможности, чтобы поздравить своих женщин с праздником.

По такому случаю в Минобороны Украины обратилась к российским женщинам с одним простым вопросом: "Ваши мужья поздравили вас с 8 марта?". россия уже 13-е сутки ведет варварскую войну против мирного народа Украины. Множество россиянок, очевидно, не получат никаких поздравлений от своих мужчин в этот день.

"Скорее всего ваш родственник находится в Украине, где он убивал украинских женщин и детей, а сейчас, с большой вероятностью, он убит или находится в плену", – говориться в сообщении на сайте.

Что можно сделать

Если вам все еще дорог ваш родственник – возможно есть шанс его спасти. В ведомстве советуют обратиться непосредственно к его (мужа, сына, брата или отца) командованию с запросом. Если вам не ответили, обращайтесь к старшим начальникам. Если молчат – БИНГО! Ваш родственник – в Украине.

Если вы намерены его спасти, то приезжайте в Украину. Возможно, ваш родственник – выдающийся счастливчик и ему повезло попасть в плен. Возможно еще не поздно его спасти.

Ранее в сети появилось эпическое видео, на котором украинские пограничники встречают мужчин, пытавшихся покинуть Украину во время войны, с цветами. На выходе каждый мужчина получил тюльпан в честь праздника 8 марта, который приурочен женщинам.

Напомним, в военное время мужчинам запрещено покидать территорию Украины.

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