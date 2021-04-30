С 1 мая в «красной» зоне карантина может остаться 7 областей.

В Министерстве здравоохранения готовят представление для созыва Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с целью рассмотрения вопроса о переводе Киевской и Николаевской областей из «красной» в «желтую» зону эпидемической опасности.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Таким образом, с 1 мая в Украине 7 областей будет находиться в красном уровне эпидопасности. В одной из областей загруженность коек с кислородом не превышает установленного правительством показателя 65%», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, по данным Минздрава, в «красной» зоне эпидопасности остаются Киев и 9 областей: Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская области.

В «оранжевой» зоне находятся 8 регионов: Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ривненская, Тернопольская и Черкасская области.

В «желтой» зоне - 7 областей: Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Одесская, Херсонская и Черновицкая.

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Автор: Леся Лещенко