По словам Ганиченко, любые массовые собрания во время Пасхи могут вернуть регион в «красный уровень» эпидопасности в течение двух-трех недель.

По одному из сценариев развития эпидемии коронавирусной болезни в Украине, разработанных Киевской школой экономики, заболеваемость COVID-19 после пасхальных праздников продолжит падать, однако медленнее, чем сейчас.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко сообщил во время презентации анализа текущей ситуации и моделирования сценариев распространения COVID-19.

«При «среднем» сценарии, который разработала Киевская школа экономики, ожидается, что заболеваемость продолжит падать и после пасхальных праздников, однако потенциально меньшими темпами, чем это происходит сейчас», - заявил он.

По словам Ганиченко, результат влияния пасхальных праздников можно будет наблюдать лишь в конце мая. «Потому что есть инкубационный период, и мы примерно через три недели увидим влияние празднования Пасхи на ситуацию с заболеваемостью», - добавил он.

По словам аналитика, пока дополнительных общенациональных жестких ограничений вводить не нужно, потому что третью неделю заболеваемость падает. «Однако следует понимать, что те регионы, которые недавно вышли из «красного» уровня эпидемической опасности, еще находятся достаточно близко к границе «красного» уровня. Соответственно, любые толчки, включая массовые собрания на период Пасхи, могут вернуть регион в «красный уровень» эпидопасности в течение двух-трех недель», - отметил он.

«В Украине достигнута договоренность с руководителями церквей о том, чтобы увеличить количество богослужений, во время которых украинцы смогут освятить еду и сразу пойти домой. То есть количество богослужений увеличится, их продолжительность уменьшится для того, чтобы не накапливать людей, однако все зависит от каждого из нас - как мы будем соблюдать социальную дистанцию и ношение масок во время богослужений», - резюмировал он.

Пасха в условиях карантина

Пасху в 2021 году в Украине православные христиане празднуют 2 мая.

Глава Минздрава Максим Степанов ожидает роста количества заболевших коронавирусом после церковных праздников. Учитывая стабильно высокую заболеваемость, министр посоветовал гражданам не идти в храм святить пасху.

Слова Степанова поддержал и митрополит Епифаний. Он отметил, что прихожанам из групп риска лучше всего проследить за Пасхальной мессой онлайн из дома.

Храмы на Пасху будут открыты, однако церковь сделает все возможное, чтобы оградить верующих во времена пандемии. В частности, планируется массовое освящение куличей на хлебокомбинатах.

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Автор: Константин Гончаров