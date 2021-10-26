К концу недели 13 областей могут оказаться в "красной" зоне.

К концу недели 13 областей могут оказаться в "красной" зоне, но переход всей страны в "красную" зону пока не ожидается.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

Он отметил, что, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, на ближайшем заседании комиссии ТЭБ и ЧС в "красную" зону будет переведено еще 5 областей (Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская), и таким образом, их станет 13.

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"Если говорить о зоне риска, там где ситуация наиболее критическая - это Житомирская, Львовская и Хмельницкая области. Также есть ситуация в Харьковской области, где наплывами идет загруженность коек... Сейчас мы не ожидаем, что с тем, что будет 50-70% регионов в "красной" зоне, что вся страна войдет в "красный" уровень. Есть ли риск того, что введут локдаун полный? Конечно, риск такой есть, но пока мы не ожидаем", - пояснил он.

Напомним, по состоянию на 26 октября в "красной зоне" в Украине находятся такие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Луганская и Николаевская.

В KSE спрогнозировали, что в Украине с "красных" уровней все регионы могут выйти не раньше января.

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Автор: Наталья Хаджи