Последние мгновения с любимым парамедик провела в ужасе, сознавая, что не может подсоединить "Да Винчи" к кислороду из-за разрыва трахеи.

Невеста погибшего украинского героя-легенды Дмитрия Коцюбайло, известного по позывному "Да Винчи", рассказала жуткие подробности о том, как теряла любимого на собственных руках.

Как известно, командир-доброволец погиб в боях под Бахмутом 7 марта. Последние мгновения жизни в бессознательном состоянии он провел вместе со своей невестой парамедиком Алиной Михайловой, которая в день трагедии выехала по экстренному вызову спасать "тяжелого трехсотого" (раненого). Позже выяснилась, что смертельное ранение получил именно "Да Винчи", однако Алина чувствовала это заранее, собственным сердцем. Об этом она лично рассказала в интервью Front 18.

"Нам вывозят его на каталке. Я это только вижу... Я просто...У меня, конечно, начинается истерика, я начинаю бить ногами эту машину, я начинаю бить "Капусту" (собрата "Да Винчи". - Ред.). Потому что у "Да Винчи" просто опущены руки, он полностью без сознания", – рассказала Алина.

Сначала девушка сомневалась, хватит ли ей сил собственноручно взяться за спасение жениха, однако уже через несколько минут овладела эмоциями - решила, что должна попытаться. Несколько мгновений, и она уже находится возле Коцюбайла, которого в этот момент везли эвакуационной машиной с фронта, вспоминает Алина. Девушка перелезла с переднего сиденья авто к его каталке, даже не снимая тяжелой амуниции.

У нее дрожали руки, когда она готовила "Да Винчи" к операции. Анестезиолог успокаивала: "Это не то, что ты думаешь!",- говорила она. Но Алина все равно дрожала. Когда удалось вывести жизненные показатели любимого на монитор, она увидела, что там просто "ноль".

Команда медиков делала все возможное для его спасения, но из-за ранения у Коцюбайло разорвало трахею, поэтому подсоединить его к кислороду было невозможно, со слезами на глазах вспоминает парамедик.

Последние мгновения жизни "Да Винчи" фактически провел у нее на руках, весь в крови.

"Я никому не пожелаю так прощаться со своим любимым человеком", – сказала она.

Посмертное признание в любви "Да Винчи"

Напомним, что 10 марта в центре Киеве украинцы отправили в "последнее путешествие" украинского героя Дмитрия Коцюбайло. Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.

Через несколько дней, немного оправившись от потери, публикацию в память о женихе опубликовала Алина Михайлова. В своей социальной сети девушка вспомнила общие моменты счастья, которые были только между ней и Коцюбайлом, рассказала о фронтовых приключениях, которые пережила вместе с "Да Винчи" и написала, что часть ее сердца также теперь похоронена на Аскольдовой могиле.

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