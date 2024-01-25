Он также раскрыл, на какой уровень окружения Путина удалось проникнуть нашей разведке.

За последние 10 лет Запад кардинально изменил отношение к украинским спецслужбам. Об этом экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк рассказал в интервью каналу 1+1.

По его словам, отношение западных партнеров менялось постепенно с 2014 года.

"Это было нелегко, потому что никто не хотел иметь с нами дело. Были определенные [общие] интересы, а вот стратегические - как использовать Украину для получения информации по России - США вообще не рассматривали. Потому что считали, что Украина нестабильна, пронизана российскими спецслужбами, что об операциях станет известно и это будет потрачено время", - вспоминает Кондратюк.

По его словам, Украине пришлось приложить значительные усилия, чтобы убедить партнеров в том, что с нами можно сотрудничать и, в частности, получать от нас полезную информацию по России.

"Когда мы показали информацию, которую мы раздобыли, американские и британские эксперты сказали, что не видели лучшей информации со времен холодной войны по национальным, действительно высокого уровня, вопросам безопасности России. Это был очень большой успех нашей разведки", - отметил Кондратюк.

Говоря о высочайшем уровне российских кругов, куда удалось проникнуть нашей разведке, он сказал: "Точно если не первый круг, то второй или третий круг окружения Путина. Или людей, которые имеют возможности присутствовать при принятии решений. Это очень важно".

Провалы российской разведки в Украине

Как сообщал УНИАН, Россия потеряла значительную часть своих агентов, которые были завербованы задолго до полномасштабного вторжения в Украину, считает Кондратюк. По его мнению, Путин принял решение атаковать Украину еще в 2004 году, а команда готовиться к "операции" была дана в 2014-м.

Кондратюк считает, что в Кремле не имеют возможностей на расширение войны в Европе, поскольку способности страны-агрессора ограничены благодаря героизму украинских воинов и поддержке Западом Украины.

Разведчик говорит, что Путин сейчас очень придирчиво относится к своей безопасности и очень сузил круг приближенных лиц. По словам Кондратюка, сейчас функции приближенных к Путину лиц - не влиять на его решения, а обеспечивать их реализацию. Человек, мнение которого не совпадает с мнением главы Кремля, попадает сразу в "черный" перечень, лишается доступа к Путину, всех привилегий, на том его карьера заканчивается. Люди просто не рискуют говорить, что на самом деле происходит. А те люди, которые ему докладывают, уже понимая его видение и зная мысли, просто доносят информацию лишь ту, которую он хочет слышать, сказал Кондратюк.

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