В результате ненадлежащего исполнения им служебных обязанностей, территориальная громада Киева недополучила платежи по аренде нежилых помещений на ул. Владимирской.

Экс-директору департамента Киевской городской государственной администрации сообщили о подозрении в нанесении убытков более чем на 1 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры. Отмечается, что Шевченковской окружной прокуратурой города Киева бывшему директору Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА было сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия общественным интересам (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

По материалам следствия, между Главным управлением жилищного обеспечения и коммунальным предприятием "Жилинвестбуд-УКБ" был заключен договор аренды нежилых помещений площадью 1409,3 кв. м. по ул. Владимирской в Киеве для выполнения функций, предусмотренных уставом.

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"Проведенной аудиторской проверкой установлено, что в нарушение методики расчетов платы за пользование коммунальным имуществом арендная ставка по заключенному договору аренды и его условия в течение 2016-2019 годов департаментом КГГА не менялись. Таким образом помещение территориальной громады города длительное время предоставлялось в аренду по необоснованной заниженной стоимости", - говорится в сообщении.

Так, пояснили в прокуратуре, в результате ненадлежащего исполнения подозреваемым служебных обязанностей, территориальная громада города Киева недополучила арендные платежи на сумму более 1 млн грн, что повлекло тяжкие последствия в виде материального ущерба.

Сейчас решаются вопросы об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявлении к нему гражданского иска в интересах Киевского городского совета с целью возмещения причиненного уголовным правонарушением вреда.

Объявление подозрений другим чиновникам

13 февраля Служба безопасности Украины объявила о подозрении бывшему первому заместителю министра здравоохранения. Его обвиняют в нарушении установленного порядка доклинического изучения, клинических испытаний и государственной регистрации лекарственных средств. Ему выдвинуто подозрение согласно ст. 321-2 Уголовного кодекса.

Кроме того, 10 февраля сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований провели совместные масштабные обыски по всей вертикали таможни.

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