Человек, который сотрудничал с россиянами, не может быть почетным жителем, считают в горсовете.

Городской совет Запорожья принял решение лишить Вячеслава Богуслаева звания почетного гражданина города.

Как сообщил секретарь городского совета Анатолий Куртев, в пятницу депутатский корпус поддержал ряд важных решений. Одно из них касалось Богуслаева.

"Еще одно решение - лишение Вячеслава Богуслаева звания Почетного гражданина. Человек, сотрудничавший с россиянами, не может быть почетным жителем славного казацкого города. Спасибо депутатам, которые поддержали эту инициативу", - сказал он.

Видео дня

Отметим, Богуслаев также до сих пор имеет звание Герой Украины (с 2000 года), звание почетный гражданин Запорожской области, ряд орденов, медалей и государственных наград.

Дело главы Мотор Сичи - что надо знать

В октябре стало известно о задержании Службой безопасности Украины президента компании "Мотор Сич", экс-нардепа Вячеслава Богуслаева, имевшего российское гражданство с 2000 года.

Ему было объявлено подозрение в коллаборационной деятельности и пособничестве государству-агрессору. По материалам дела, он продолжал поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам во время полномасштабной войны, помогая врагу обстреливать украинские города и села. СБУ публиковала записи телефонных разговоров Богуслаева, которые подтверждают его сотрудничество с врагом.

В феврале Служба безопасности Украины сообщила ему новое подозрение из-за сотрудничества с российскими террористами. По версии следствия, он осуществлял финансирование "ДНР", в частности, через уплату "налогов" и "сборов" в бюджет этой террористической организации.

8 марта журналисты обнародовали разговоры предателя Богуслаева, которые он еще в статусе президента "Мотор Сич" вел с влиятельными представителями Российского военно-промышленного комплекса.

Вас также могут заинтересовать новости: