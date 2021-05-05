В Никополе на заборе дома местного еврея-предпринимателя с помощью балончика с краской нанесли призыв к убийству евреев «Є**ш ж**ов» и символ, который напоминает малый герб Украины — тризуб.

Об этом сообщает Объединённая еврейская община Украины. Ее представители обращаются по этому поводу в правоохранительные органы.

Ранее Объединённая еврейская община Украины опубликовала отчёт «Антисемитизм в Украине — 2020». В отчёте описаны 49 случаев антисемитизма в Украине за 2020 год, а также случаи, которые могли быть восприняты как антисемитизм, но таковыми не являлись.

Объединенная еврейская община Украины сделала вывод, что уровень антисемитизма в Украине остался без изменений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Иван Бойко