Площадь в следах от колес, а каменная брусчатка в значительной степени повреждена и требует замены, отметила глава Киевской городской организации "Слуги народа".

В партии "Слуга народа"прокомментировали инцидент на Софийской площади, где сегодня два автомобиля устроили дрифт возле памятника гетману Богдану Хмельницкому. Леся Забуранна, глава Киевской городской организации партии, показала последствия совершенного и назвала произошедшее "ужасом".

С комментарием по дрифту на Софиевской площади Забуранная выступила на своей странице в Facebook.

Народный депутат не понимает, когда в Киеве начнут беречь историческое наследие. Также Забуранная отметила, что в КГГА от дрифта "открещиваются", поэтому совершенно непонятно, кто за это должен отвечать.

"Площадь - в следах от колес, а каменная брусчатка в значительной степени повреждена и требует замены. Это просто ужас! Я не понимаю, как можно так безответственно относиться к сохранению исторического лица Киева и пренебрегать безопасностью окружающих, учитывая, что это пешеходная зона, а специальных ограждений для съемок видео, сообщают СМИ, установлено на площади не было", - написала глава столичной организации "Слуги народа".

Читайте такжеКоррупция на Николаевщине: чиновники попались на хищении почти 27 миллионов гривенПо словам депутата, правоохранители должны были помешать "вандализму". Также Забуранная указала, что она надеется увидеть оперативное и справедливое расследование, по результатам которого должны наказать всех виновных.

"Параллельно призываю каждого из нас беречь пространство вокруг себя и не относиться так безответственно и позорно к городу. Никакой хайп или видеофрагмент не стоит того, чтобы уничтожать культурное наследие столицы!", - добавила она и прикрепила фото с последствиями дрифта.

Дрифт на Софийской площади - что известно

10 августа стало известно, что в Киеве возле заповедника "София Киевская" неизвестные устроили дрифт на двух машинах. Водители "нарисовали круги" возле памятника Богдана Хмельницкого;

через экстремальный дрифт полиция открыла дело;

В одном из авто была известная певица Alyona Alyona, которая делилась положительными эмоциями от дрифта;

После дрифта в сердце столицы одно лицо оштрафовали менее чем на 2 тыс. гривен;

В Минкульте уже отреагировали на дрифт в центре Киева;

Alyona Alyona также оправдалась за скандальный инцидент. Она думала, что у организаторов рекламной кампании были все разрешения;

В прокуратуре назвали сумму убытков после скандального дрифта и изъяли машины, на которых ездили по площади.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве таксист устроил драку и задул людей газом из баллончика из-за замечаний о нарушении ПДД.

Автор: Иван Бойко