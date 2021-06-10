Когда дополнительная сессия ВНО 2021 / фото ua.depositphotos.com

Ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имеют возможности принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Это позволяет успешно сдать экзамены тем выпускникам, которые не имели такой возможности во время основного тестирования.

Кто имеет право на участие в дополнительной сессии ВНО

В дополнительной сессии могут участвовать лица, пропустившие участие в основной сессии ВНО по уважительным причинам. К уважительным причинам относятся:

  • болезнь участника в день экзамена;
  • стихийное бедствие, пожар, наводнение, техногенная катастрофа в день или канун экзамена;
  • участие выпускника в международных, всеукраинских мероприятиях, олимпиадах в день ЗНО;
  •  похищение одного из документов для участия в ВНО не ранее чем за 5 дней до экзамена;
  • смерть родных по крови или по браку не ранее, чем за 7 дней до экзамена;
  • резкое ухудшение самочувствия;
  • возникновение в пункте внешнего оценивания опасных для жизни обстоятельств.

Какие документы нужно подать для участия

В течение 5 рабочих дней с учетом дня проведения ВНО лицу нужно подать в региональный центр заявление об участии в дополнительной сессии, копию сертификата ВНО и документ о причине неучастия в основной сессии ВНО. Если причиной является болезнь, то дополнительно нужно предоставить медицинскую справку.

Когда состоятся экзамены дополнительной сессии

Дополнительная сессия ВНО будет проведена по следующему графику.

  1. Химия - 29 июня.
  2. Английский язык - 1 июля.
  3. Немецкий язык - 2 июля.
  4. Испанский язык - 5 июля.
  5. Французский язык - 6 июля.
  6. Математика -7 июля.
  7. Математика (задание уровня стандарта) - 7 июля.
  8. Физика - 8 июля.
  9. Украинский язык - 9 июля.
  10. Украинский язык и литература - 9 июля.
  11. История Украины - 12 июля.
  12. Биология - 13 июля.
  13. География - 14 июля.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут размещены до 23 июля.

Вам также может быть интересно:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова