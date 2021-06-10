Ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имеют возможности принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Это позволяет успешно сдать экзамены тем выпускникам, которые не имели такой возможности во время основного тестирования.
Кто имеет право на участие в дополнительной сессии ВНО
В дополнительной сессии могут участвовать лица, пропустившие участие в основной сессии ВНО по уважительным причинам. К уважительным причинам относятся:
- болезнь участника в день экзамена;
- стихийное бедствие, пожар, наводнение, техногенная катастрофа в день или канун экзамена;
- участие выпускника в международных, всеукраинских мероприятиях, олимпиадах в день ЗНО;
- похищение одного из документов для участия в ВНО не ранее чем за 5 дней до экзамена;
- смерть родных по крови или по браку не ранее, чем за 7 дней до экзамена;
- резкое ухудшение самочувствия;
- возникновение в пункте внешнего оценивания опасных для жизни обстоятельств.
Какие документы нужно подать для участия
В течение 5 рабочих дней с учетом дня проведения ВНО лицу нужно подать в региональный центр заявление об участии в дополнительной сессии, копию сертификата ВНО и документ о причине неучастия в основной сессии ВНО. Если причиной является болезнь, то дополнительно нужно предоставить медицинскую справку.
Когда состоятся экзамены дополнительной сессии
Дополнительная сессия ВНО будет проведена по следующему графику.
- Химия - 29 июня.
- Английский язык - 1 июля.
- Немецкий язык - 2 июля.
- Испанский язык - 5 июля.
- Французский язык - 6 июля.
- Математика -7 июля.
- Математика (задание уровня стандарта) - 7 июля.
- Физика - 8 июля.
- Украинский язык - 9 июля.
- Украинский язык и литература - 9 июля.
- История Украины - 12 июля.
- Биология - 13 июля.
- География - 14 июля.
Результаты дополнительной сессии ВНО будут размещены до 23 июля.
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