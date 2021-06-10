Дополнительная сессия ВНО в 2021 году начнется 29 июня.

Ежегодно для лиц, которые по уважительным причинам не имеют возможности принять участие в основной сессии ВНО, проводится дополнительная сессия. Это позволяет успешно сдать экзамены тем выпускникам, которые не имели такой возможности во время основного тестирования.

Кто имеет право на участие в дополнительной сессии ВНО

В дополнительной сессии могут участвовать лица, пропустившие участие в основной сессии ВНО по уважительным причинам. К уважительным причинам относятся:

болезнь участника в день экзамена;

стихийное бедствие, пожар, наводнение, техногенная катастрофа в день или канун экзамена;

участие выпускника в международных, всеукраинских мероприятиях, олимпиадах в день ЗНО;

похищение одного из документов для участия в ВНО не ранее чем за 5 дней до экзамена;

смерть родных по крови или по браку не ранее, чем за 7 дней до экзамена;

резкое ухудшение самочувствия;

возникновение в пункте внешнего оценивания опасных для жизни обстоятельств.

Какие документы нужно подать для участия

В течение 5 рабочих дней с учетом дня проведения ВНО лицу нужно подать в региональный центр заявление об участии в дополнительной сессии, копию сертификата ВНО и документ о причине неучастия в основной сессии ВНО. Если причиной является болезнь, то дополнительно нужно предоставить медицинскую справку.

Когда состоятся экзамены дополнительной сессии

Дополнительная сессия ВНО будет проведена по следующему графику.

Химия - 29 июня. Английский язык - 1 июля. Немецкий язык - 2 июля. Испанский язык - 5 июля. Французский язык - 6 июля. Математика -7 июля. Математика (задание уровня стандарта) - 7 июля. Физика - 8 июля. Украинский язык - 9 июля. Украинский язык и литература - 9 июля. История Украины - 12 июля. Биология - 13 июля. География - 14 июля.

Результаты дополнительной сессии ВНО будут размещены до 23 июля.

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Автор: Екатерина Пулатова