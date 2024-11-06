Также народный избранник мечтает о памятнике в Киеве другому американскому президенту.

Дональд Трамп и республиканцы одержали уверенную победу на президентских и парламентских выборах в США. Нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий предложил сделать в Киеве мурал Трампа по этому случаю.

"Надеюсь, что уже теперь у меня наконец будет разрешение на установку памятника Рональду Рейгану в Киеве. Как и на мурал Трампу, который тоже давно в работе", - написал он в своем фейсбуке.

Также нардеп выразил уверенность, что продолжение американской военной помощи Украине будет зависеть исключительно "от нашего дипломатического мастерства".

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Тем временем в комментариях под этой публикацией пользователи Фейсбука выразили свое удивление и непонимание подобной инициативой.

Трамп победил на выборах в США: последние новости

Как писал УНИАН, Трамп предположительно попытается воплотить свое обещание о скором окончании войны в Украине. Однако для этого ему, скорее всего, придется принудить Украину к уступкам. Что именно может потребовать Россия, очертила газета The Guardian.

Тем временем в США букмекеры начали принимать ставки на то, закончит ли Трамп войну в Украине за 3 месяца. Большая часть людей уверена, что республиканец не сможет уложиться в такие сжатые сроки.

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