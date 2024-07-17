Дом и земля в Киеве: ВАКС обязал НАБУ расследовать возможное незаконное обогащение Кудрицкого (документ)

Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по фактам возможного незаконного обогащения главы НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого.

Об этом в своем блоге на Gordon.UA сообщает блогер и волонтер Назар Приходько, добавляя скриншоты решения ВАКС, принятого на заседании суда 17 июля.

Волонтер подчеркивает, что ВАКС обязал НАБУ открыть производство по его заявлению, поданному с целью проверить законность получения главой НЭК средств, на которые его семья в 2022 году приобрела земельный участок и дом в Киеве.

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"ВАКС обязал НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению, в котором прошу НАБУ проверить - а не из украденных ли на закупке бронежилетов миллионов глава НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий купил себе имение в Киеве на улице генерала Павленко осенью 2022 года - дом с, внимание, пятью кондиционерами, и земельный участок общей рыночной стоимостью около 20 млн грн", - отмечает Приходько.

Активист напоминает, что 26 июня СБУ и НАБУ задержали главу Департамента безопасности Укрэнерго Сергея Тоцкого, подозревая его в хищении бюджетных средств в размере 10 млн грн на закупке бронежилетов весной 2022 года. По словам Назара Приходько, Тоцкий имеет неоднозначные родственные и бизнес-связи.

"Это сын генерал-майора Владимира Тоцкого, экс-заместителя председателя СБУ времен Януковича, одного из организаторов штурмов Майдана, автора планов "Бумеранг" и "Волна", в результате которых погибли протестующие. Сбежал в Россию в 2014 году... Уже работая в Укрэнерго, Тоцкий-младший выступал "фунтом" бизнеса на солнечных электростанциях братьев Клюевых. На жену Тоцкого были записаны корпоративные права и активы двух таких станций", - подчеркивает блогер.

По его убеждению, Сергей Тоцкий находился в прямом подчинении главы НЭК Кудрицкого, и его деятельность была бы невозможной без согласования, одобрения и поддержки руководителя. В том числе - и в деле с закупкой бронежилетов.

По мнению Назара Приходько, есть основания подозревать, что это дело непосредственно связано с дальнейшим приобретением недвижимости семьей главы НЭК Укрэнерго Владимира Кудрицкого. Ведь сделка, о которой идет речь, состоялась весной 2022 года, а земельный участок семья Кудрицких приобрела осенью того же года.

"Я в совпадение не верю. И ВАКС, кажется, не верит также. Потому что принял решение, обязывающее НАБУ открыть уголовное производство по моему заявлению по фактам совершения председателем правления НЭК Укрэнерго Владимиром Кудрицким преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины: 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем); 364 (злоупотребление властью или служебным положением); 368 (незаконное обогащение) Уголовного кодекса Украины", - резюмировал Назар Приходько.