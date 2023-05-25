Очень часто дети падают из окон, глотают батарейки и химическую жидкость.

В этом месяце в Одессе 4-летние двойняшки отравились неизвестным веществом и погибли. Похожих случаев на фоне полномасштабной войны фиксируют все больше в регионах Украины, говорят специалисты.

Как передает корреспондент УНИАН, во время брифинга в медиа-центре Украина-Одесса начальница медицинского управления областного департамента здравоохранения Оксаны Рокунец-Сорочан рассказала, что сейчас в регионе наблюдается значительный рост уровня детского травматизма и летательных последствий из-за него.

"За прошлый год зарегистрировано почти 17 тысяч детей, которые получили травмы. Для сравнения: в 2020-м и 2021 годах этот показатель составлял 16 тысяч. То есть, в динамике показатель увеличился на 10%. До полномасштабного вторжения РФ в Украину первое место занимал уличный травматизм (47%), а в 2022 году наблюдается стремительное изменение в этой структуре – бытовые травмы вышли на первое место". - сообщила чиновница.

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По ее данным, одна из причин таких изменений заключается в том, что дети из-за военного положения учатся, как правило, дистанционно. Находятся в изоляции от коллектива, оставаются один на один с гаджетами, что влияет на психологическое состояние несовершеннолетних.

Чиновник отметила, что в 2023 году в регионе от отравлений и других травм уже погибло 16 детей (за аналогичный период прошлого года – 10), а количество летальных случаев от травматизма увеличилось более чем в 1,5 раза (всего в 2022 году погибло 35 детей).

Как подчеркнула Рокунец-Сорочан, в 2023 году произошли несколько ужасных случаев из-за того, что за малышами не уследили. Так, от поражения электрическим током погиб ребенок в возрасте 1 год 8 месяцев, из-за падения в колодец - малыш, которому еще было трех лет, в канализации утонул 2-летний ребенок. Также только за май в Одессе два ребенка двух и семи лет погибли из-за падения из окон жилых домов (опирались на москитные сетки). Среди травмированных и погибших 70% – мальчики, которые отличаются большей активностью.

Как отметила врач Одесского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Стасья Комадинко, особое внимание необходимо обратить на количество отравления химическими веществами, особенно, бытовыми средствами для уборки, стирки и тому подобное. За первый квартал текущего года в Одесской области уже зафиксировано более 80 случаев отравлений.

Заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Одесской областной детской клинической больницы Владимира Босенко акцентировал, что проглатывание химических веществ и, например, батареек (которых много в игрушках), вызывает страшные страдания для пострадавших.

"Все это ведет к ожогам внутренних органов, в частности – пищевода. Как следствие – смерть или инвалидность. Взрослым надо обратить внимание на батарейки – маленькие плоские батарейки, которые при глотании застревают в пищеводе: 2-3 часа внутри уже ведут к тяжелым внутренним ожогам", – рассказал Босенко.

Говоря о психологическом состоянии несовершеннолетних, он посоветовал пристально наблюдать за их поведением во время и после того, как раздается воздушная тревога или происходят "прилеты". Потому что из-за психологического травмирования потом какие-то, на первый взгляд, незначительные конфликты приводят к самоубийству ребенка.

Рокунец-Сорочан добавила, что психологическая травма свойственна "детям войны".

"Ребенок не понимает, что происходит снаружи. Ей можно дать объяснение, рассказать, но остается страх внешней среды. Кроме того, ребенок видит тревогу родителей – мамы, папа, и это также вызывает комплекс факторов, которые формируют психологическую неустойчивость... То есть мы говорим о профилактике возможных травматических факторов", – акцентирует она.

По данным специалистов, сейчас процент бытового травмирования детей примерно одинаков во всех регионах Украины.

Детские смерти во время войны - что сообщалось

14 мая в Одессе 4-летние двойняшки погибли из-за отравления неизвестным веществом. Мальчик умер на руках у матери до приезда "скорой", девочка – в больнице. Полиция начала производство по ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (Умышленное убийство с пометкой "несчастный случай") и ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. По некоторым данным, трагедия произошла в семье переселенцев из Херсона.

На прошлой неделе в Киеве 5-летний мальчик выпал из окна квартиры на пятом этаже. В результате падения он погиб.

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