В СБУ напомнили, что в дальнейшем эти решения Кремль использовал как формальный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину.

Депутат Государственной Думы России проголосовал за признание "Л/ДНР" и получил за это 15 лет заключения. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины.

Отмечается, что СБУ собрала неопровержимые доказательства вины депутата российской Госдумы Антона Ткачева, который "способствовал развязыванию полномасштабной войны против Украины".

"Чиновник позиционирует себя как "новое лицо" кремлевского режима и полностью поддерживает агрессивную политику высшего военно-политического руководства РФ. За это его назначили в комитет Российской Госдумы по вопросам информационной политики", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, 15 февраля 2022 года он поддержал постановление об обращении к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать "независимость" оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"А уже 22 февраля депутат проголосовал за ратификацию "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи" между страной-агрессором и террористическими организациями "Л/ДНР", - отметили в СБУ.

В службе напомнили, что в дальнейшем эти решения Кремль использовал как формальный повод для начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Тем самым чиновник способствовал реализации преступного плана Москвы по захвату нашего государства", - говорится в сообщении.

Так, на основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал Ткачева виновным по ч. 3 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины и назначил ему 15 лет заключения с конфискацией имущества.

"Поскольку осужденный сейчас находится на территории РФ, то начало срока отбывания наказания определено со дня его фактического задержания", - отметили в СБУ.

Дела в отношении депутата Госдумы РФ в Украине - детали

23 января в СБУ заявили о направлении в суд обвинительных актов в отношении 55 депутатов Госдумы России - при содействии начала полномасштабной войны против Украины.

2 марта в службе сообщили, что будут судить 41 депутата Думы, которые голосовали за признание "ЛНР/ДНР".