Киевляне и гости города смогут посетить пешеходные экскурсии, выставки и концерты.

28-29 мая празднование Дня столицы и Дня Киева, несмотря на войну, состоится.

Как сообщает пресс-служба КГГА, для детей мероприятия подготовлены преимущественно в онлайн формате.

Для взрослых также не предусмотрены масштабные массовые мероприятия, но киевляне и гости города смогут посетить пешеходные экскурсии, выставки и концерты. Однако городские власти призывают граждан во время отдыха не игнорировать сигналы воздушной тревоги и сразу спускаться в укрытия.

Так, 28-29 мая онлайн состоится финальный этап Четвертого международного песенного конкурса на языках стран Европейского Союза для детей и юношества Formidable.

Муниципальные музеи и библиотеки представят зрителям тематические художественные и книжные выставки по истории Киева, его традициям, обычаям и культуре.

В эти выходные киевлян и гостей города также приглашают в парки на концертные выступления. В частности, в парк имени Т. Шевченко, Центральный парк культуры и отдыха, парк "Владимирская горка" и др.

Для сторонников содержательного и активного отдыха пройдут пешеходные экскурсии "Киев несокрушимый", "Золотоворотский квартал", "Пушкинская: параллельно Крещатику".

Кроме того, 28 мая состоится специальный показ ко Дню Киева: вниманию зрителей в кинотеатре "Лира" представят документальную ленту режиссера Андрея Загданского "Национальный музей".

29 мая, среди прочего, в 16:00 в Киевском академическом театре оперы и балета для детей и юношества (вул. Межигорская, 2) состоится "Концерт на балконе театра".

В 17:00 в Киевском национальном академическом театре оперетты (вул. Большая Васильковская, 53) начнется концертная программа.

День Киева год назад:

Ровно год назад мэр Киева Виталий Кличко трогательно поздравил киевлян с днем города.

В поздравительном ролике он показал старые фотографии любимых мест киевлян: Крещатика, велотрека, стадиона "Олимпийский", Днепровской набережной, Бессарабской площади.