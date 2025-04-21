Специалист отметил во многом ситуация зависит от возвращения украинских беженцев из-за рубежа.

В Украине существует проблема с демографической информацией, поскольку перепись населения проводилась еще в 2001 году.

Об этом сообщил в интервью РБК-Украина доктор экономических наук, заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун.

Он детализировал, что в начале ковидного периода количество лиц в возрасте 60 лет и старше, приближалось к 25%. "По нашим прогнозам, эта доля будет увеличиваться и в начале 2040-х годов может достичь 30%", - спрогнозировал демограф.

Видео дня

При этом он отметил, что все зависит от возвращения украинских беженцев из-за рубежа. Гладун отметил, что в случае возвращения украинцев трудоспособного возраста, а также детей, то доля людей старшего возраста может быть меньше.

"Количество украинцев, которые вернутся, будет зависеть от условий, на которых закончится война, будут ли люди здесь трудоустроены, сохранилось ли их жилье. А также как они успели обжиться за рубежом и какая будет политика тех стран в отношении беженцев. Потому что когда война закончится, украинцев там лишат статуса лиц, нуждающихся в защите", - пояснил демограф.

Украинские беженцы за рубежом

В конце марта издание The Economist писало, что украинские беженцы могут остаться в Европе навсегда, поскольку пускают там корни. Издание отметило, что сейчас в ЕС действует схема "временной защиты", которая предлагает 4,3 млн украинских беженцев доступ к жилью, трудоустройству и льготам. Действие этой схемы должно закончиться в марте следующего года. Независимо от того, будет ли эта программа продлена, украинцы все чаще отказываются от идеи о возвращении на Родину.

Вас также могут заинтересовать новости: