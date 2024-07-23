Представитель министерства говорит, что не может озвучить сроки.

Сроки появления законопроекта о демобилизации военных зависят от целого ряда факторов, среди которых - ситуация на фронте.

Об этом в программе Свобода Live заявил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин. "Я не могу сказать сроков появления законопроекта. Это зависит от ряда факторов, не только от работы над законопроектом. Это зависит и от ситуации на фронте, и от темпов мобилизации, и от взаимодействия тех структур, которые влияют на это", - пояснил он.

Спикер отметил, что эту норму убрали из закона об усилении мобилизации после обращения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины, поэтому надо иметь согласованную позицию Генерального штаба и самого министерства.

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Демобилизация в Украине

Напомним, осенью Верховная Рада приняла в целом проект закона о мобилизации, но из документа убрали все положения, которые касались демобилизации.

В сети публиковали документы, согласно которым инициаторами исключения демобилизационных положений из законопроекта стали Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров.

В Офисе президента недавно заявили, что демобилизация бойцов, которые воюют с начала полномасштабного нападения РФ на Украину, зависит от эффективности мобилизации.

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