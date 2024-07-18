Если мы хотим победить, мы должны быть инновационными, заявил командир подразделения "Терра".

Демобилизация в Украине должна обсуждаться после того, как будет обеспечена надлежащая мобилизация, ведь это гораздо более сложный процесс, считает командир подразделения "Терра" в Третьей отдельной штурмовой бригаде (3 ОШБр) Николай Волохов, передает LIGA.net.

"Меня отпустить можно (очень просто). А найдем ли мы бойца, который будет желательно лучше? Это проблема. Поэтому пока не понятно, сколько людей мобилизуется, насколько эффективно это все, - нельзя говорить о том, как и кого демобилизовать", - отметил он.

По его словам, у него "специфическая" позиция о демобилизации, которая отличается от общего мнения, преобладающего в военной среде.

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"С одной стороны, я отдаю себе отчет, что если отпустить профессионалов, то это навредит делу. Но если мы хотим победить, мы должны быть инновационными. У меня есть такая позиция: если бы мне сейчас сказали: "Вы свободны", я бы воспринял это как акт уважения ко мне", - заявил Волохов.

По его словам, человек, "получивший эту свободу", или продолжит служить, или уволится, или "перезагрузится" - например, сменит военную специальность.

Демобилизация в Украине - что сообщалось ранее

Демобилизация военных, которые воюют с самого начала полномасштабного российского вторжения в Украину, зависит от эффективности мобилизационных процедур, заявил недавно советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк:

"Один из посылов закона о мобилизации - это четкое понимание числа резерва, его достаточной подготовки и сможем ли заменить тех или иных специалистов. От этого зависит и демобилизация".

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