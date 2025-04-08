Возможно ли провести демобилизацию в Украине: эксперт дал четкий ответ

Более реально усовершенствовать в Украине ротационный механизм, считает эксперт.

Демобилизация в Украине нереальна. Об этом военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный заявил в эфире на Радио NV.

"Если мы забьем конкретные цифры - например три года на войне и потом демобилизация, это означает, что враг это может использовать. Они могут рассчитать, какое количество бойцов нам нужно. И в какой-то момент времени они могут растянуть фронт, например. Или спровоцировать какие-то действия, которые потребуют большого количества бойцов. Простой пример - это большое количество дроновых ударов и нам надо много мобильных групп, которые будут их сбивать", - сказал Нарожный.

В то же время он добавил, что более реальным будет усовершенствование ротационного механизма в Украине.

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"Например, три месяца непрерывных боев на первой линии. После этого два месяца где-то в резерве, в Черниговской области, где относительно отдых. Это более реально. И надо относиться более серьезно к мобилизации и решать все эти проблемы. Чтобы был гарантированный поток новобранцев, хорошо подготовленных. И таким образом мы можем обеспечить ротацию. О демобилизации в условиях широкомасштабной сухопутной войны разговаривать нереально", - добавил Нарожный.

Демобилизация: важные новости

Накануне "Украинская правда" сообщила, что в случае принятия законопроекта о демобилизации, ряды украинской армии сразу же покинули бы 108 тыс. военных, среди которых 14 тыс. офицеров.

Журналисты отмечают, что принимать соответствующий закон надо только при наличии достаточного количества военных для войны с РФ. В противном случае, при увольнении 108 тыс. военных без пополнения подразделений новобранцами, командирам придется выводить силы с фронтовых "полей".

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