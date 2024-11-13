Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал демобилизацию тех военнослужащих, чьи брат или сестра погибли на войне.
Об этом говорится в сообщении комитета в соцсети. В частности, на заседании комитета решено рекомендовать парламенту по результатам рассмотрения принять за основу и в целом законопроект "О внесении изменений в ст. 26 закона "О воинской обязанности и военной службе" относительно восстановления права военнослужащих на увольнение с военной службы во время действия военного положения по причинам гибели или пропажи без вести их неполнородных брата или сестры".
Как пояснили в комитете, "право на увольнение с военной службы получат военнослужащие, по причинам гибели или пропажи без вести во время участия в боевых действиях их неполнородных брата или сестры; а также, если их пеповнородным брату или сестре было присвоено посмертно звание Герой Украины за гражданское мужество, патриотизм, героическое отстаивание конституционных основ демократии, прав и свобод человека, самоотверженное служение Украинскому народу, проявленные во время Революции Достоинства (ноябрь 2013 года - февраль 2014 года)".
Как сообщила народный депутат, член комитета Соломия Бобровская, комитет не поддержал законопроект (регистрационный номер 12147) об освобождении ограниченно годных до 25 лет с военной службы во время мобилизации военнослужащих, не достигших 25-летнего возраста.
"К сожалению, голосование завалили. Пока что по этой проблеме все остается, как было. То есть мы сделали коллизию в мае и пока исправлять ее никто не хочет", - сообщила Бобровская.
Демобилизация военных
21 августа Верховная Рада проголосовала за отсрочку от мобилизации военнообязанных, чьи неполнородные брат или сестра, погибли или пропали без вести на войне.