Активиста Сергея Стерненко обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении оружия.

Прокурор просит суд отправить активиста Сергея Стерненко, которого обвиняют в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия, в СИЗО.

Как сообщил в своем Telegram-канале Стерненко, об этом прокурор заявил во время подготовительного заседания в Приморском райсуде Одессе.

"Прокурор снова требует отправить меня в СИЗО. Говорит, не знает, где я живу, что я доверия не заслуживаю т.д.", - написал он.

Ранее сегодня защита Стерненко ходатайствовал о том, чтобы дело рассматривала коллегия из трех судей, дело отправили на новое автораспределение и сформировали коллегию судей.

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Нападения на Стерненко: что известно

В 2018 году на Стерненко было совершено три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы. По этим фактам открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего.

Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

В чем обвиняют Стерненко:

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 ("убийство") и ч. 2 ст. 263 ("ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения") Уголовного кодекса. По данным СБУ, экспертиза показала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова. По решению суда Стерненко до 21 сентября находился под ночным домашним арестом.

13 августа ему вручили обвинительный акт.

Дело Стерненко: детали

25 августа активист сообщил, что Верховный суд не удовлетворил ходатайство, в котором он просил перенести судебное разбирательство из Одессы в Киев - дело по существу будут рассматривать Приморский райсуд Одессы.

1 сентября Приморский райсуд удовлетворил ходатайство адвоката об отводе коллегии судей по делу Стерненко. Дело отправили на новое автораспределение между судьями.

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Автор: Антонина Доломанжи