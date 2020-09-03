После отвода коллегии судей Приморского райсуда Одессы уголовное производство по обвинению активиста Сергея Стерненко в умышленном убийстве напавшего на него Ивана Кузнецова и незаконном ношении холодного оружия было направлено на новое автораспределение.

Судья Приморского райсуда Одессы Анатолий Дерус, который по результатам нового автораспределения должен был рассматривать дело активиста Сергея Стерненко, взял самоотвод.

Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook .

«А между тем дело против меня было распределено уже на нового судью Приморского райсуда Одессы Деруса Анатолия. Но судья Дерус сразу же взял самоотвод. Вероятно из-за того, что ранее участвовал в деле в ходе досудебного расследования», - отметил активист.

Стерненко добавил, что Офис генпрокурора и Верховный суд «создали проблемы» с отправкой его дела в Одессу.

«Кроме того, что там имеет сильное влияние заказчик нападения на меня, там невозможно обеспечить надлежащий уровень безопасности, да еще и с судьями, которые имеют право слушать дело, беда. Их почти нет", - отметил он.

Дело Стерненко: что известно

В 2018 году на Стерненко были совершены три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.

Открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего. Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Ивана Кузнецова.

11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.

По решению суда, Стерненко до 21 сентября находится под ночным домашним арестом. 13 августа Стерненко вручили обвинительный акт.

25 августа активист сообщил, что Верховный суд не удовлетворил ходатайство, в котором он просил перенести судебное разбирательство из Одессы в Киев - дело по существу будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.

1 сентября Приморский райсуд удовлетворил ходатайство адвоката об отводе коллегии судей по делу Стерненко. Дело отправили на новое авторозподил между судьями.

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Автор: Дмитрий Хилюк