Судья Приморского райсуда Одессы Анатолий Дерус, который по результатам нового автораспределения должен был рассматривать дело активиста Сергея Стерненко, взял самоотвод.
Об этом Стерненко сообщил на своей странице в Facebook .
«А между тем дело против меня было распределено уже на нового судью Приморского райсуда Одессы Деруса Анатолия. Но судья Дерус сразу же взял самоотвод. Вероятно из-за того, что ранее участвовал в деле в ходе досудебного расследования», - отметил активист.
Стерненко добавил, что Офис генпрокурора и Верховный суд «создали проблемы» с отправкой его дела в Одессу.
«Кроме того, что там имеет сильное влияние заказчик нападения на меня, там невозможно обеспечить надлежащий уровень безопасности, да еще и с судьями, которые имеют право слушать дело, беда. Их почти нет", - отметил он.
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Дело Стерненко: что известно
- В 2018 году на Стерненко были совершены три нападения, которые он связывает со своей общественной деятельностью, в частности участием в акциях против застройки Одессы.
- Открыты производства, в которых Стерненко выступает в качестве потерпевшего. Также СБУ возбудила дело по факту смертельного ранения Стерненко одного из нападавших - Ивана Кузнецова.
- 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 (убийство) и ч. 2 ст. 263 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса Украины. По данным СБУ, экспертиза засвидетельствовала версию об умышленном убийстве Стерненко Кузнецова.
- По решению суда, Стерненко до 21 сентября находится под ночным домашним арестом. 13 августа Стерненко вручили обвинительный акт.
- 25 августа активист сообщил, что Верховный суд не удовлетворил ходатайство, в котором он просил перенести судебное разбирательство из Одессы в Киев - дело по существу будет рассматривать Приморский райсуд Одессы.
- 1 сентября Приморский райсуд удовлетворил ходатайство адвоката об отводе коллегии судей по делу Стерненко. Дело отправили на новое авторозподил между судьями.
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