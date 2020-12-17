Суд присяжных отказал его адвокату в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения.

Шевченковский районный суд Киева оставил под стражей ветерана АТО Андрея Антоненко, обвиняемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня суд присяжных рассматривал соответствующее ходатайство адвоката Антоненко Дмитрия Кругового об изменении ему меры пресечения.

Во время заседания адвокаты заявили о наличии у Антоненко симптомов COVID-19 и что они подозревают, что он мог заразиться этим вирусом.

По их словам, COVID-19 выявили у одного из адвокатов Антоненко, случаи заболевания также зафиксированы в следственном изоляторе, в котором содержат ветерана.

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В начале заседания суд не допустил в зал поручителей, народных депутатов, родных и близких Антоненко, в частности его мать и брата, однако позволил присутствие нескольких СМИ.

Заслушав доводы сторон, суд постановил отказать в удовлетворении этого ходатайства, несмотря на показания врача, который рассказал об имеющихся у Антоненко заболеваниях, в частности о проблемах с сосудами, и о рисках относительно его дальнейшего содержания под стражей.

В то же время, суд обязал начальника СИЗО обеспечить право Антоненко на надлежащую медицинскую помощь.

Следующее заседание состоится в 14:00 12 января 2021 года.

Убийство Шеремета: расследование дела

Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Суд избрал Антоненко и Кузьменко меры пресечения в виде содержания под стражей, Дугарь - меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

11 августа суд изменил Кузьменко меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего.

Их дело рассматривает суд присяжных.

9 сентября суд изменил Дугарь меру пресечения с ночного домашнего ареста на залог в 168 тыс. грн.

21 октября Шевченковский райсуд Киева до 19 декабря продлил меры пресечения Антоненко и Кузьменко и процессуальные обязанности для Дугарь.

7 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей Антоненко, поскольку, по мнению следствия, имеются определенные риски, в частности, что после освобождения из-под стражи обвиняемый якобы может скрываться или сбежать.

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Автор: Антонина Доломанжи