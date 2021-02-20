Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, предполагает, что его могут убить.
Письмо от 19 февраля обнародовано на Facebook-странице Free Riff.
«Есть интересные новости, а точнее - изменения. Позавчера, после визита в офис генпрокурора и брифинга от нардепов от «ЕС» и «Голоса» под этим же офисом, с меня сняли определенные внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении. Почему я об этом решил написать. Есть два момента. Первый - положительный, в который хотелось бы верить, что это первый шаг к справедливости, а именно к моему освобождению из плена режима МВД. И второй - это очередная выходка того же режима МВД о возможном моем устранении физически. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак», - написал Антоненко.
В связи с этим он заявил, что не имеет ни врагов, ни конфликтов в СИЗО, не употребляет алкоголь или наркотики, следит за своим здоровье, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и не собирается «сводить счеты с жизнью», поскольку уверен в своей победе.
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«Если со мной что-то случится, то виновными требую считать: Арсена Авакова, Владимира Зеленского, Антона Геращенко, Артема Шевченко, председателя Нацполиции, генерала Коваля, следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка, прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина, генпрокурора Венедиктову, экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака, экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина», - написал Антоненко.
В этом случае он попросил об адекватной реакции своих побратимов по Силам спецопераций Вооруженных сил, всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.
Дело Шеремета: хронология
- Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
- 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.
- Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.
- 21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.
- Дело в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.
- 4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.
- В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.
- Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.
- Антоненко - единственный из трех обвиняемых в убийстве, которого удерживают в СИЗО уже больше года, - с 14 декабря 2019 года. 10 февраля 2021 года суд оставил Антоненко под стражей.
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