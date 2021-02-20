Андрей Антоненко попросил об адекватной реакции своих побратимов по Силам спецопераций Вооруженных сил, всех патриотов и неравнодушных граждан Украины, если его физически уничтожат.

Музыкант, ветеран АТО Андрей Антоненко, который является одним из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, предполагает, что его могут убить.

Письмо от 19 февраля обнародовано на Facebook-странице Free Riff.

«Есть интересные новости, а точнее - изменения. Позавчера, после визита в офис генпрокурора и брифинга от нардепов от «ЕС» и «Голоса» под этим же офисом, с меня сняли определенные внутренние ограничения по условиям пребывания в заключении. Почему я об этом решил написать. Есть два момента. Первый - положительный, в который хотелось бы верить, что это первый шаг к справедливости, а именно к моему освобождению из плена режима МВД. И второй - это очередная выходка того же режима МВД о возможном моем устранении физически. Поскольку свои ошибки они признавать не хотят, а на мертвого легко повесить всех собак», - написал Антоненко.

В связи с этим он заявил, что не имеет ни врагов, ни конфликтов в СИЗО, не употребляет алкоголь или наркотики, следит за своим здоровье, ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и не собирается «сводить счеты с жизнью», поскольку уверен в своей победе.

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«Если со мной что-то случится, то виновными требую считать: Арсена Авакова, Владимира Зеленского, Антона Геращенко, Артема Шевченко, председателя Нацполиции, генерала Коваля, следователей Василия Бирко, Алексея Катынского, Анджея Подоляка, прокуроров Зузака, Тарасюка, Тишина, генпрокурора Венедиктову, экс-генпрокурора Рябошапку, его заместителя Чумака, экспертов Ирхина, Ивана Бирча, Рувина», - написал Антоненко.

В этом случае он попросил об адекватной реакции своих побратимов по Силам спецопераций Вооруженных сил, всех патриотов и неравнодушных граждан Украины.

Дело Шеремета: хронология

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), военную медсестру Яну Дугарь.

Следствие считало, что Антоненко был организатором убийства, Кузьменко закладывала взрывчатку под авто журналиста, а Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

21 мая Антоненко, Кузьменко и Дугарь добавили еще два подозрения, а также изменили содержание предыдущего. Теперь их обвиняют в исполнении преступления, а также в уничтожении автомобиля, в котором находился Шеремет, и хранении взрывчатки.

Дело в отношении Антоненко, Кузьменко и Дугарь рассматривает суд присяжных.

4 января белорусские активисты обнародовали аудиозаписи, которые якобы свидетельствуют о подготовке убийства Шеремета сотрудниками Комитета госбезопасности Беларуси. Они утверждают, что аудиозапись была сделана 11 апреля 2012 года в кабинете тогдашнего председателя КГБ Беларуси Вадима Зайцева.

В Нацполиции Украины заявили, что получили документы и аудиозаписи о возможных заказчиках убийства журналиста.

Бывший сотрудник белорусского спецназа Игорь Макар, который распространил аудиозапись, заявил о готовности свидетельствовать по делу об убийстве Шеремета Офису генерального прокурора Украины.

Антоненко - единственный из трех обвиняемых в убийстве, которого удерживают в СИЗО уже больше года, - с 14 декабря 2019 года. 10 февраля 2021 года суд оставил Антоненко под стражей.

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Автор: Виктория Токарева